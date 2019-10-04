Кабмін оголосив конкурс на голову Інституту нацпам'яті

Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посаду голови Інституту національної пам'яті після того, як з цієї посади звільнили В'ятровича .

Про це йдеться в розпорядженні уряду №894 від 29 вересня, передають Українські Новини.

Конкурс оголошено з 4 жовтня, заяви про участь у конкурсі приймаються до 12:00 15 жовтня. Посадовий оклад голови Інституту нацпам'яті становить 24 тис. гривень, також передбачено надбавки.

Загальний стаж роботи претендента на посаду має становити не менше 7 років, із яких не менше 3 років - досвід роботи на керівних посадах у сфері відновлення та збереження національної пам'яті України або досвід реформування або управління змінами у великих організаціях.

Крім володіння українською мовою, претендент має володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), знати законодавство, пов'язане із завданнями і змістом роботи керівника Інституту, основи держуправління у профільній сфері, управління публічними фінансами.

Як повідомляли Українські Новини, Україна очікує зміни Польщею скандального закону про інститут нацпам'яті. Раніше Інститут нацпам'яті Польщі звільнив українського історика Купріяновича без пояснення причин.