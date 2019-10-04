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04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:08 12
Кабмін 2019-10-04T15:00:04+03:00
Українські Новини
Кабмін оголосив конкурс на голову Інституту нацпам'яті

Кабмін оголосив конкурс на голову Інституту нацпам'яті

Інститут нацпам'яті. Фото: google.maps
Інститут нацпам'яті. Фото: google.maps

Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посаду голови Інституту національної пам'яті після того, як з цієї посади звільнили В'ятровича.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №894 від 29 вересня, передають Українські Новини.

Конкурс оголошено з 4 жовтня, заяви про участь у конкурсі приймаються до 12:00 15 жовтня. Посадовий оклад голови Інституту нацпам'яті становить 24 тис. гривень, також передбачено надбавки.

Загальний стаж роботи претендента на посаду має становити не менше 7 років, із яких не менше 3 років - досвід роботи на керівних посадах у сфері відновлення та збереження національної пам'яті України або досвід реформування або управління змінами у великих організаціях.

Крім володіння українською мовою, претендент має володіти однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), знати законодавство, пов'язане із завданнями і змістом роботи керівника Інституту, основи держуправління у профільній сфері, управління публічними фінансами.

Як повідомляли Українські Новини, Україна очікує зміни Польщею скандального закону про інститут нацпам'яті. Раніше Інститут нацпам'яті Польщі звільнив українського історика Купріяновича без пояснення причин.

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