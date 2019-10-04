Трамп збіднів за рік і втратив 16 позицій у списку Forbes

Президент США Дональд Трамп за останній рік опустився на 16 рядків у рейтингу найбагатших американців за версією журналу Forbes.

Останні два роки стан Трампа, за оцінками журналу, практично не змінюється і становить близько $3,1 млрд. В цьому році Forbes помістив американського президента на 275-е місце в топ-400. В цілому за роки президентства Трамп опустився на 119 позицій.

Незмінним лідером у рейтингу найбагатших людей Сполучених Штатів Америки залишається засновник Amazon Джефф Безос, стан якого оцінюється в $114 млрд На другій сходинці – засновник Microsoft Біл Гейтс з $106 млрд, а замикає трійку інвестор Уоррен Баффет зі статком у $80,8 млрд.

В п'ятірку увійшли Марк Цукерберг (Facebook) на четвертому місце — 69,6 мільярда доларів і Ларрі Еллісон (Oracle) — 65 мільярдів доларів.

Як повідомляли Українські Новини, засновник Amazon Джефф Безос вдруге став найбагатшим американцем за версією Forbes, а найбагатшим українцем став Ахметов. Ангела Меркель очолила топ найбільш впливових жінок за версією Forbes.