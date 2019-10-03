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03 жовтня 2019, четвер, 21:29 17
Наука 2019-10-03T22:30:01+03:00
Українські Новини
Росія виявилася місцем народження середньовічної чуми

Росія виявилася місцем народження середньовічної чуми

Череп. Фото: pixabay
Череп. Фото: pixabay

Міжнародна група вчених прийшла до висновку, що стародавній штам чумної палички родом з Росії, а саме з татарстанського міста Лаишев в Поволжі.

Про це повідомляє Science Alert з посиланням на наукову роботу в журналі Nature Communications.

"Чорна смерть" - друга за історичним переліком пандемія чуми - свого часу знищила майже 60% населення Європи. Міжнародна команда учених знайшла можливе місце походження її збудника. Воно розташоване на території сучасної Російської Федерації.

Так, вчені відтворили своєрідне "генеалогічне древо" бактерії, досліджуючи рештки заражених людей з різних країн.

"Ці дані вказують на проникнення Y. pestis - чумної палички - в Європу через схід", - сказала архегенетик Марія Спіру з Інституту Макса Планка.

Вона зазначила, що, судячи з усього, один штам був "предком" всіх наступних бактерій, які і викликали другу пандемії чуми. Дослідники повідомляють, що стародавній штам чумної палички родом з Росії, а саме з татарстанського міста Лаишев в Поволжя.

У той же час вчені відзначають, що подібні висновки не завжди обмежені кількістю досліджуваних останків, тому, можливо, чумна паличка могла мати і давніх предків в іншому місці, втім поки про них невідомо.

Як повідомляли Українські Новини, на Мадагаскарі вирує легенева чума, з-за якої постраждало понад 2000 чоловік, МЗС не рекомендує українцям їхати на острів.

Нагадаємо, в Одеській області ввели карантин через африканську чуму свиней.

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