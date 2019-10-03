Росія виявилася місцем народження середньовічної чуми

Міжнародна група вчених прийшла до висновку, що стародавній штам чумної палички родом з Росії, а саме з татарстанського міста Лаишев в Поволжі.\r\nПро це повідомляє Science Alert з посиланням на наукову роботу в журналі Nature Communications.\r\n"Чорна смерть" - друга за історичним переліком пандемія чуми - свого часу знищила майже 60% населення Європи. Міжнародна команда учених знайшла можливе місце походження її збудника. Воно розташоване на території сучасної Російської Федерації.\r\nТак, вчені відтворили своєрідне "генеалогічне древо" бактерії, досліджуючи рештки заражених людей з різних країн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ці дані вказують на проникнення Y. pestis - чумної палички - в Європу через схід", - сказала архегенетик Марія Спіру з Інституту Макса Планка.\r\nВона зазначила, що, судячи з усього, один штам був "предком" всіх наступних бактерій, які і викликали другу пандемії чуми. Дослідники повідомляють, що стародавній штам чумної палички родом з Росії, а саме з татарстанського міста Лаишев в Поволжя.\r\nУ той же час вчені відзначають, що подібні висновки не завжди обмежені кількістю досліджуваних останків, тому, можливо, чумна паличка могла мати і давніх предків в іншому місці, втім поки про них невідомо.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Мадагаскарі вирує легенева чума, з-за якої постраждало понад 2000 чоловік, МЗС не рекомендує українцям їхати на острів. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНагадаємо, в Одеській області ввели карантин через африканську чуму свиней.