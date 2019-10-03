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03 жовтня 2019, четвер, 20:46 6
Верховна Рада і партії 2019-10-03T20:58:16+03:00
Українські Новини
Рада направила на доопрацювання закон про "Пласті"

Рада направила на доопрацювання закон про "Пласті"

Відкриття пластового року в Києві. Фото: faceboоk.com/UkrainianLandFоrces
Відкриття пластового року в Києві. Фото: faceboоk.com/UkrainianLandFоrces

Верховна Рада направила на доопрацювання закон (№0976) про запровадження фінансування Національної скаутської організації України "Пласт", яка відзначила 107-річчя, і визнання "пластового (скаутського) руху" одним з основних напрямів позашкільної освіти.

За відповідне рішення проголосували 313 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Профільним вказаний комітет з питань молоді і спорту.

10 вересня Президент Володимир Зеленський повернув в Раду закон зі своїми пропозиціями.

Документ пропонував визнати "пластовий напрям" одним з основних у позашкільній освіті і дозволити "Пласту" користуватися на пільгових умовах, передбачених законодавством, державними та комунальними закладами культури та позашкільними навчальними закладами культури.

Згідно з пояснювальними записками, його прийняття дозволило б законодавчо врегулювати практики підтримки "Пласту" з місцевих бюджетів, а також сприятиме формуванню потужного і ціннісно-орієнтованого покоління активних громадян.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня Рада ввела фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала "пластовий (скаутський) рух" одним з основних напрямів позашкільної освіти.

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