Рада направила на доопрацювання закон про "Пласті"

Верховна Рада направила на доопрацювання закон (№0976) про запровадження фінансування Національної скаутської організації України "Пласт", яка відзначила 107-річчя, і визнання "пластового (скаутського) руху" одним з основних напрямів позашкільної освіти.\r\nЗа відповідне рішення проголосували 313 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nПрофільним вказаний комітет з питань молоді і спорту.\r\n10 вересня Президент Володимир Зеленський повернув в Раду закон зі своїми пропозиціями.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДокумент пропонував визнати "пластовий напрям" одним з основних у позашкільній освіті і дозволити "Пласту" користуватися на пільгових умовах, передбачених законодавством, державними та комунальними закладами культури та позашкільними навчальними закладами культури.\r\nЗгідно з пояснювальними записками, його прийняття дозволило б законодавчо врегулювати практики підтримки "Пласту" з місцевих бюджетів, а також сприятиме формуванню потужного і ціннісно-орієнтованого покоління активних громадян.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 травня Рада ввела фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнала "пластовий (скаутський) рух" одним з основних напрямів позашкільної освіти.