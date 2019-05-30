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30 мая 2019, четверг, 17:40 290
Верховная Рада и партии 2019-05-30T17:42:05+03:00
Українські Новини
"Пласт" стал одним из основных направлений внешкольного образования в Украине

"Пласт" стал одним из основных направлений внешкольного образования в Украине

Скауты. Фото: pixabay
Скауты. Фото: pixabay

Верховная Рада ввела финансирование Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования.

За соответствующий законопроект №10184 за основу и в целом проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, предлагается признать "пластовое направление" одним из основных во внешкольном образовании и позволить "Пласту" пользоваться на льготных условиях, предусмотренных законодательством, государственными и коммунальными учреждениями культуры и внешкольными учебными учреждениями культуры.

Согласно пояснительным запискам, принятие законопроекта позволит законодательно урегулировать практики поддержки "Пласта" из местных бюджетов, а также будет способствовать формированию мощного и ценностно-ориентированного поколения активных граждан.

Как сообщали Українські Новини, "Пласт" рассказал о себе в свой 107 день рождения. В 2018 в Михайловском соборе пластуны передали Киеву Вифлеемский огонь мира.

Ранее международный день ​​Гарри Поттера киевские пластуны отметили игрой в квиддич.

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