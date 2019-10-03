Через пошкодження на енергоблоці Хмельницької АЕС відкрито кримінальну справу

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що у зв'язку з пошкодженням турбогенератора на енергоблоці №1 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) було порушено кримінальну справу.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Зараз здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого у відповідності зі ст. 93 Кримінально-процесуального кодексу України були вилучені сторонні предмети, які були виявлені під час розбирання турбогенератора, для здійснення експертного дослідження", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що 14 серпня енергоблок №1 після проведення планового середнього ремонту був переведений в аварійний ремонт через пошкодження турбогенератора.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці серпня Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) відстрочила підключення енергоблоку №1 до енергомережі на 3 місяці у зв'язку з пошкодженням турбогенератора.

Раніше Хмельницька атомна електростанція (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) 27 вересня в 0:13 відключила енергоблок №2 для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.