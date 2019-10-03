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03 жовтня 2019, четвер, 18:14 16
Події 2019-10-03T19:15:01+03:00
Українські Новини
У Кривому Розі зіткнулися легковик і автобус, постраждали 9 осіб

У Кривому Розі зіткнулися легковик і автобус, постраждали 9 осіб

9 осіб травмовано у четвер, 3 жовтня через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю маршрутного таксі у Тернівському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область).

Про це Українським Новинам повідомили в управлінні Національної поліції в Кривому Розі.

ДТП за участю маршрутки (№254) та легкового автомобіля Daewoo сталася на вулиці Сурікова.

В результаті ДТП 9 пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеня тяжкості, 4 з них госпіталізовано до лікарні.

На місці події працюють правоохоронці.

Як повідомляли Українські Новини, 13 осіб були травмовані через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса в Дніпропетровській області. Произошло зіткнення вантажного автомобіля DAF і пасажирського мікроавтобуса Mercedes, який здійснював рейс "Дніпро - Кам'янське".

Також раніше відбулася смертельна ДТП у Дніпропетровській області: 11 осіб залишалися на лікуванні в лікарні.

Крім того, 8 серпня 2 людини загинули і 16 отримали травми через ДТП за участю автобуса в Дніпропетровській області.

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