У Кривому Розі зіткнулися легковик і автобус, постраждали 9 осіб

9 осіб травмовано у четвер, 3 жовтня через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю маршрутного таксі у Тернівському районі Кривого Рогу (Дніпропетровська область).\r\nПро це Українським Новинам повідомили в управлінні Національної поліції в Кривому Розі.\r\nДТП за участю маршрутки (№254) та легкового автомобіля Daewoo сталася на вулиці Сурікова.\r\nВ результаті ДТП 9 пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеня тяжкості, 4 з них госпіталізовано до лікарні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа місці події працюють правоохоронці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 13 осіб були травмовані через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю пасажирського автобуса в Дніпропетровській області. Произошло зіткнення вантажного автомобіля DAF і пасажирського мікроавтобуса Mercedes, який здійснював рейс "Дніпро - Кам'янське".\r\nТакож раніше відбулася смертельна ДТП у Дніпропетровській області: 11 осіб залишалися на лікуванні в лікарні.\r\nКрім того, 8 серпня 2 людини загинули і 16 отримали травми через ДТП за участю автобуса в Дніпропетровській області.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n