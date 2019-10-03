підписатися на розсилку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 жовтня 2019, четвер, 10:32 25
Верховна Рада і партії 2019-10-03T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рада передумала розслідувати банкопад Гонтарєвої після "консультацій з МВФ", - депутат

Рада передумала розслідувати банкопад Гонтарєвої після "консультацій з МВФ", - депутат

Верховна Рада вилучила з порядку денного четверга питання створення тимчасової слідчої комісії для розслідування діяльності Національного банку україни та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в 2014-2019 роках.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Спікер Разумков вилучив з порядку денного на сьогодні становлення про створення ТСК "ПРО розслідування діяльності керівництва НБУ і ФГВФО за 14-19 роки", - написав він.

Дубинський зазначив, що таке рішення було прийнято після консультацій Кабінету Міністрів та Офісу Президента з місією Міжнародного валютного фонду.

"Задав питання на фракції, хто прийняв таке рішення, і отримав наступну відповідь: рішення прийнято Кабінетом Міністрів і Офісом Президента після консультацій з МВФ", - підкреслив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності.

Тим часом місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

Більше новин про: МВФ банкопад Верховна Рада Валерія Гонтарева

Архів
Новини
Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект 12:15
Україна може прийняти рекордний обсяг дизпалива у жовтні 12:12
Великий металургійний завод зупинив виробництво 12:02
Страшна авіакатастрофа в США: "Літаюча фортеця" забрала 7 життів 12:01
Міністр інфраструктури Криклій допускає продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти" 11:49
більше новин
Коломойський створює штучну монополію на ринку нафтопродуктів, - ЗМІ 16:28
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg 18:03
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Прем'єр-міністр не підтримує скасування стимулюючої ренти для видобутку газу 13:20
більше новин
Зе, вам йолка: на Майдані збираються противники "формули Штайнмайєра" 22:25
Протест через формули Штайнмайера під ОПУ. Фото:
Лідер "Нацкорпуса" оголосив безстрокову акцію проти "формули Штайнмайєра" 23:08
Зеленський та Гончарук у НБУ. Фото: Василь Фурман/Facebook
Після несподіваного візиту Зеленського до Нацбанку гривня просіла на 35 копійок 16:29
Акція протесту проти
Під ОПУ збираються люди через підписання "формули Штайнмайєра", охорону посилюють 20:28
У НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються 11:51
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok