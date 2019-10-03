Рада передумала розслідувати банкопад Гонтарєвої після "консультацій з МВФ", - депутат

Верховна Рада вилучила з порядку денного четверга питання створення тимчасової слідчої комісії для розслідування діяльності Національного банку україни та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) в 2014-2019 роках.

Про це депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Спікер Разумков вилучив з порядку денного на сьогодні становлення про створення ТСК "ПРО розслідування діяльності керівництва НБУ і ФГВФО за 14-19 роки", - написав він.

Дубинський зазначив, що таке рішення було прийнято після консультацій Кабінету Міністрів та Офісу Президента з місією Міжнародного валютного фонду.

"Задав питання на фракції, хто прийняв таке рішення, і отримав наступну відповідь: рішення прийнято Кабінетом Міністрів і Офісом Президента після консультацій з МВФ", - підкреслив депутат.

Як повідомляли Українські Новини, місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності.

Тим часом місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.