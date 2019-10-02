У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина

В Національній поліції опублікували відео спецоперації, під час якої в селі Хотянивка Київської області правоохоронці застрелили чоловіка, який відкрив по них вогонь. Відео оприлюднено прес-службою поліції.

Так, глава Нацполіції Києва Андрій Киященко заявив, що поліція оприлюднила відео проведення спецоперації як доказ законних дій правоохоронців.

Як заявив начальник спецпідрозділу КОРД, перед початком операції спецназівці на поліцейському авто запропонували іноземцю здатися. Однак зловмисник почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів. У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрілка. При цьому правопорушник поранив двох спецназівців, їх доставили в лікарню для надання необхідної допомоги.

"Першочергове завдання поліцейського - затримання правопорушника, а не його знешкодження. Але з'явилася загроза здоров'ю і життю штурмової групи, тому групи прикриття застосували зброю на ураження стрілка", - розповів про дії спецназівців начальник спецпідрозділу КОРД.

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Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня поліція застрелила громадянина Грузії, підозрюваного в нападі на правоохоронців в Оболонському районі Києва.

Раніше двоє в масках тяжко поранили офіцера поліції в Харкові.