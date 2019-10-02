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02 жовтня 2019, середа, 20:57 16
Політика 2019-10-02T22:00:03+03:00
Українські Новини
Утворилася яма і провалився асфальт: у Києві прорвало трубу з гарячою водою

Утворилася яма і провалився асфальт: у Києві прорвало трубу з гарячою водою

У Києві через прорив труби провалився асфальт. Фото: Інформатор
У Києві через прорив труби провалився асфальт. Фото: Інформатор

Сьогодні, 2 жовтня, в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського стався прорив труби гарячого водопостачання, через що на перехресті обвалилася частина асфальту, утворилася яма, а проїжджу частину залило окропом. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що пригода сталася вдень, на місце інциденту одразу прибули представники "Київтеплоенерго", а сам потік гарячої води вдалося перекрити протягом 20 хвилин.

Як повідомили комунальники, прорвало трубу теплової мережі діаметром 800 міліметрів. Вони додали, що на початку червня її перевіряли і провели необхідні профілактичні роботи проте тепломережа у цьому місці все одно не витримала, адже труби знаходилися в незадовільному технічному стані. Представники "Київтеплоенерго" додали, що в 80% коммуницкаций Києва витратили свій термін експлуатації.

У Києві через прорив труби провалився асфальт. Фото: ІнформаторУ Києві через прорив труби провалився асфальт. Фото: Інформатор

Наголошується, що в результаті НП ніхто не постраждав. Також окроп не пошкодив припарковані поруч автомобілі. Однак на місці прориву провалилася частина асфальту. Повністю ліквідувати наслідки потопу комунальники обіцяють протягом доби.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Київі несподівано забив "фонтан" висотою в 5-поверховий будинок.

Також гарячою водою залило дитячий майданчик, а автомобіль провалився під землю.

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