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  • Депутат облради зазначив жінкам на "справжнє" місце і обурився їх участю в політичному житті
02 жовтня 2019, середа, 20:09 5
Політика 2019-10-02T20:57:51+03:00
Українські Новини
Депутат облради зазначив жінкам на "справжнє" місце і обурився їх участю в політичному житті

Депутат облради зазначив жінкам на "справжнє" місце і обурився їх участю в політичному житті

Сергій Знаменський. Фото: 061
Сергій Знаменський. Фото: 061

В Запоріжжі голова депутатської комісії з питань соціальної політики та праці Сергій Знаменський під час засідання облради поставив під сумнів демократизацію і права жінок, обурившись великою кількістю депутатоу, що беруть участь у політичному житті області.

Про це повідомляє новинний сайт міста Запоріжжя "061".

Згідно з інформацією, обласна рада розглядала питання про результативність реалізації першого етапу Стратегії регіонального розвитку.

Так, чиновники заявили, що за підсумками опитування людей з'ясувалося, що жителі хочуть бачити Запорізьку область не тільки індустріальним центром, але й історико-культурним комплексом. Вони повідомили, що зараз йде збір проектних ідей від населення.

"Ніхто ніяких серйозних ідей не подасть, бо люди зайняті своїм виживанням. А на сьогодні державна влада повинна взяти відповідальність і запропонувати ідеї, які будуть розвиватися. А ви віддаєте це на відкуп людям, дали на опитування. Ще з них, якщо не помиляюся, 78% жінок у цій справі беруть участь. Про що взагалі можна говорити?! Ми йдемо в нікуди", - заявив Знаменський.

Після обурення сексистські висловлювання депутата, він спробував вибачитися.

"Я поважаю жінок, але жінки повинні займатися тією справою, яка за своєю природою їм призначена. Це моє думка", - зазначив Знаменський.

Як повідомляли Українські Новини, уповноважений з гендерних питань Запорізької області Владислав Марченко назвав жінок у коротких спідницях повіями. Раніше магазин "Цитрус" оштрафували за сексистську рекламу в Одесі, а на Львівському медіафорумі розгорівся скандал через сексистської заяви відомого спортивного журналіста.

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