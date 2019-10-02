Чоловік намагався спалити себе на знак протесту перед штаб-квартирою Єврокомісії

Офіс Європейської комісії в Брюсселі призупинив роботу через акції протесту з погрозами акту самоспалення, не бажаючи повторення теракту 2016 року в бельгійському аеропорту.\r\nПро це повідомляють Associated Press.\r\nБлизько полудня 2 жовтня чоловік погрожував спалити себе живцем перед будівлею штаб-квартири Європейської комісії, розташованому прямо в центрі бельгійської столиці.\r\nВін облив себе пальним і погрожував підпалити, вигукуючи на адресу ЄС звинувачення в корупції. Завершити почате йому завадили пожежники – вони облили його водою, після чого поліція затримала порушника спокою. Після інциденту будівля Єврокомісії було деякий час оточене.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗМІ повідомляють, що чоловік є вихідцем з Хорватії, який таким чином хотів привернути увагу до дій сербів щодо етнічних хорватів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, под посольством Туреччини в Брюсселі побилися прихильники і противники Ердогана. в Брюсселі на вокзалі прогримів вибух після чого невідомий терорист був застрелений бельгійської поліцією. Нагадаємо, терористи ІГ взяли на себе відповідальність за збройний напад в Єрусалимі.