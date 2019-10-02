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02 жовтня 2019, середа, 18:38 9
Європа 2019-10-02T18:42:59+03:00
Українські Новини
Чоловік намагався спалити себе на знак протесту перед штаб-квартирою Єврокомісії

Чоловік намагався спалити себе на знак протесту перед штаб-квартирою Єврокомісії

Офіс Європейської комісії в Брюсселі призупинив роботу через акції протесту з погрозами акту самоспалення, не бажаючи повторення теракту 2016 року в бельгійському аеропорту.

Про це повідомляють Associated Press.

Близько полудня 2 жовтня чоловік погрожував спалити себе живцем перед будівлею штаб-квартири Європейської комісії, розташованому прямо в центрі бельгійської столиці.

Він облив себе пальним і погрожував підпалити, вигукуючи на адресу ЄС звинувачення в корупції. Завершити почате йому завадили пожежники – вони облили його водою, після чого поліція затримала порушника спокою. Після інциденту будівля Єврокомісії було деякий час оточене.

ЗМІ повідомляють, що чоловік є вихідцем з Хорватії, який таким чином хотів привернути увагу до дій сербів щодо етнічних хорватів.

Як повідомляли Українські Новини, под посольством Туреччини в Брюсселі побилися прихильники і противники Ердогана. в Брюсселі на вокзалі прогримів вибух після чого невідомий терорист був застрелений бельгійської поліцією. Нагадаємо, терористи ІГ взяли на себе відповідальність за збройний напад в Єрусалимі.

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