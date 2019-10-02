Середньовічна трагедія: українку зарубали мечем у фінському училищі

Напад відбувся у навчальному закладі фінського міста Купіо, жертвою которого стала українська студентка.

Про це повідомляє місцевий новинний портал Yle.

Молода жінка українського походження жила в Куопіо з цивільним чоловіком і вчилася Професійному коледжі в Саво.

Офіційно цю інформацію поки що підтвердити не вдалося – посольство України у Фінляндії та Ісландії з цього приводу поки що заяв не робило, а поліція не повідомила ніяких даних про особу жертви або постраждалих.

За даними Центральної кримінальної поліції близько десятка людей перебувало в момент нападу із застосуванням великої сталевої зброї на занятті в професійно-технічному училищі. В результаті інциденту одна людина загинула і ще десять потрапили до лікарні – серед них є і зловмисник, у якого поліцейські двічі вистрілили.

За словами Антті Хедмана, головного медичного працівника університетської лікарні Куопіо, жертвам від 15 до 50 років. Семеро з них - жінки. Станом на 2 жовтня двоє постраждалих, включаючи підозрюваного, залишаються в реанімації. Ще у чотирьох – легкі травми і стільки ж виписалися з лікарні.

Пізніше стало відомо, що передбачуваний злочинець навчався у професійному училищі і був студентом-первогодкой 1994 року народження.

Як повідомляли Українські Новини, з-за глобального потепління у Фінляндії зафіксували температурний рекорд. Раніше Фінляндія заявила, що не стане продавати зброю Саудівської Аравії і ОАЕ.

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