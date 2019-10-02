Львівська облрада обрала нових заступників голови облради

Львівська обласна рада обрала заступниками голови Богдана Гагалюка (фракція партії "Народний рух України") і Юрія Гудиму (фракція партії "Батьківщина"). Рішення про це прийнято на сесії 2 жовтня, передають Українські Новини.

Голосування за обидві кандидатури проходило "пакетом", за них проголосували 44 депутати при мінімально необхідних 43.

Троє депутатів утрималися, один бюлетень був визнаний недійсним.

Все на сесії присутній 48 з 84 депутатів облради.

Як повідомляло агентство, 2 жовтня Львівська обласна рада звільнив з посади заступників голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка та Андрія Білоуса.

5 квітня 2017 року Львівська обласна рада звільнила з посади першого заступника голови Львівської обласної ради Параску Дворянин.

В цей же день Львівська обласна рада обрала першим заступником голови облради депутата від фракції "Народний контроль" Андрія Білоуса.

19 листопада 2015 року Львівська обласна рада обрала заступниками голови Параску Дворянин (партія "Об'єднання "Самопоміч") та Володимира Гірняка ("Громадянська позиція").