Львовский облсовет уволил зампреда Билоуса

Львовский областной совет уволил с должности заместителя председателя Львовского областного совета Андрея Билоуса.

Данное решение принято на внеочередной сессии Львовского облсовета 2 октября, передают Українські Новини.

За его отставку проголосовали 44 депутата при необходимых 43.

Голосование проходило в тайном режиме.

Как сообщали Українські Новини, 2 октября Львовский областной совет уволил с должности заместителя председателя Львовского областного совета Владимира Гирняка.

5 апреля 2017 года Львовский областной совет уволил с должности первого заместителя председателя Львовского областного совета Прасковью Дворянин.

В этот же день Львовский областной совет избрал первым заместителем председателя облсовета депутата от фракции "Народный контроль" Андрея Билоуса.

19 ноября 2015 года Львовский областной совет избрал заместителями председателя Прасковью Дворянин (партия "Объединение "Самопомощь") и Владимира Гирняка ("Гражданская позиция").