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02 жовтня 2019, середа, 16:27 17
Економіка 2019-10-02T17:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін вирішив продавати арештоване майно через Prozorro.Продажі

Кабмін вирішив продавати арештоване майно через Prozorro.Продажі

Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів вирішив продавати арештоване майно через систему електронних торгів Prozorro.Продажі.


Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми прийняли рішення, що все це арештоване майно, якщо воно буде продаватися, буде продаватися через інтернет-майданчик, до якого є довіра. Він називається "Prozorro.Продажі", - сказав він.

За його словами, уряд вирішив використати для продажу арештованого майна іншу систему через те, що до системі СЕТАМ немає довіри.

"Я думаю, що людьми, які працювали з СЕТАМ, повинні цікавитися правоохоронні органи", - сказав прем'єр.

За його словами, використання Prozorro.Продажі дозволить скоротити процедуру банкрутства і звільнити велику кількість активів, яка роками в підвішеному стані.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні в Україні вперше оштрафували учасників аукціону "Prozorro. продажі".

Тим часом в ЗМІ розвінчали міфи про надійність Prozorro і назвали загрози.

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