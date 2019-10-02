Кабмін вирішив продавати арештоване майно через Prozorro.Продажі

Кабінет Міністрів вирішив продавати арештоване майно через систему електронних торгів Prozorro.Продажі.



Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.



"Сьогодні ми прийняли рішення, що все це арештоване майно, якщо воно буде продаватися, буде продаватися через інтернет-майданчик, до якого є довіра. Він називається "Prozorro.Продажі", - сказав він.



За його словами, уряд вирішив використати для продажу арештованого майна іншу систему через те, що до системі СЕТАМ немає довіри.



"Я думаю, що людьми, які працювали з СЕТАМ, повинні цікавитися правоохоронні органи", - сказав прем'єр.



За його словами, використання Prozorro.Продажі дозволить скоротити процедуру банкрутства і звільнити велику кількість активів, яка роками в підвішеному стані.



Як повідомляли "Українські Новини", у липні в Україні вперше оштрафували учасників аукціону "Prozorro. продажі".



Тим часом в ЗМІ розвінчали міфи про надійність Prozorro і назвали загрози.