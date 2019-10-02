Вчені з NASA записали незрозумілі звуки на Марсі

Вченим Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) вдалося вловити і записати дивні сигнали на Марсі, частина з яких мала сейсмічну природу, а інша залишилися загадкою. Дані передав марсохід InSight, раніше надіслав селфи з червоної планети, повідомляє Sky News.

"Марсохід NASA InSight прибув на Червону планету в листопаді і в квітні зафіксував її перший сейсмічний шум, описаний NASA як "тиха, але чітке тремтіння", - йдеться в повідомленні.

Зразки аудіозаписів охоплюють понад 100 відкриттів, виявлених сейсмометром InSight, однак ідентифікувати вдалося лише 21. Інші звуки поки виявити не вдалося.

https://www.youtube.com/watch?v=m9cCuW9nIQg" frameborder="0" allowfullscreen>

Серед звуків були марсіанський вітер, механічні рухи "рук" апарату і звук землетрусу на Марсі. Вчені сподіваються, що вивчивши явище марсіанських землетрусів, вони зможуть дізнатися більше про походження таємничого гуркоту.

Фахівці групи з Imperial College у Лондоні, які займалися підготовкою аудіозаписів, зазначили, що було вкрай цікаво почути перші вібрації на Марсі - це були звуки пересування марсохода.

Передбачалося, що сейсмограф зануриться в грунт Марса приблизно на п'ять метрів. Однак йому вдалося освоїти тільки тридцять сантиметрів. Звуки, які пристрій записує на Марсі, потім передаються дослідникам на Землю.

Як повідомляли "Українські Новини", ученые місії Opportunity опублікували відео повного маршруту марсохода за 15 років. Тим часом NASA відправлять на Марс ім'я будь-якого охочого, а раніше вони опублікували відео, як чорна діра розриває найближчу до неї зірку, розміром з Сонце.