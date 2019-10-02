Львівська облрада звільнила заступника голови Білоуса

Львівська обласна рада звільнила з посади заступника голови Львівської обласної ради Андрія Білоуса.\r\nДане рішення прийнято на позачерговій сесії Львівської облради 2 жовтня, передають Українські Новини.\r\nЗа його відставку проголосували 44 депутати при необхідних 43.\r\nГолосування проходило в таємному режимі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 жовтня Львівська обласна рада звільнив з посади заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка.\r\n5 квітня 2017 року Львівська обласна рада звільнила з посади першого заступника голови Львівської обласної ради Параску Дворянин.\r\nВ цей же день Львівська обласна рада обрала першим заступником голови облради депутата від фракції "Народний контроль" Андрія Білоуса.\r\n19 листопада 2015 року Львівська обласна рада обрала заступниками голови Параску Дворянин (партія "Об'єднання "Самопоміч") та Володимира Гірняка ("Громадянська позиція").\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n