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02 жовтня 2019, середа, 15:58 12
Політика 2019-10-02T17:15:02+03:00
Українські Новини
Львівська облрада звільнила заступника голови Білоуса

Львівська облрада звільнила заступника голови Білоуса

Львівська обласна рада звільнила з посади заступника голови Львівської обласної ради Андрія Білоуса.

Дане рішення прийнято на позачерговій сесії Львівської облради 2 жовтня, передають Українські Новини.

За його відставку проголосували 44 депутати при необхідних 43.

Голосування проходило в таємному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, 2 жовтня Львівська обласна рада звільнив з посади заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка.

5 квітня 2017 року Львівська обласна рада звільнила з посади першого заступника голови Львівської обласної ради Параску Дворянин.

В цей же день Львівська обласна рада обрала першим заступником голови облради депутата від фракції "Народний контроль" Андрія Білоуса.

19 листопада 2015 року Львівська обласна рада обрала заступниками голови Параску Дворянин (партія "Об'єднання "Самопоміч") та Володимира Гірняка ("Громадянська позиція").

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