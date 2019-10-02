Львовский облсовет уволил зампреда Гирняка

Львовский областной совет уволил с должности заместителя председателя Львовского областного совета Владимира Гирняка. Данное решение принято на внеочередной сессии Львовского облсовета 2 октября, передают Українські Новини.

За его отставку проголосовали 45 депутатов при необходимых 43.

Голосование проходило в тайном режиме.

Как сообщали Українські Новини, 5 апреля 2017 года Львовский областной совет уволил с должности первого заместителя председателя Львовского областного совета Прасковью Дворянин.

19 ноября 2015 года Львовский областной совет избрал заместителями председателя Прасковью Дворянин (партия "Объединение "Самопомощь") и Владимира Гирняка ("Гражданская позиция").