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02 октября 2019, среда, 14:50 54
Политика 2019-10-02T14:51:23+03:00
Українські Новини
Львовский облсовет уволил зампреда Гирняка

Львовский облсовет уволил зампреда Гирняка

Львовский областной совет уволил с должности заместителя председателя Львовского областного совета Владимира Гирняка. Данное решение принято на внеочередной сессии Львовского облсовета 2 октября, передают Українські Новини.

За его отставку проголосовали 45 депутатов при необходимых 43.

Голосование проходило в тайном режиме.

Как сообщали Українські Новини, 5 апреля 2017 года Львовский областной совет уволил с должности первого заместителя председателя Львовского областного совета Прасковью Дворянин.

19 ноября 2015 года Львовский областной совет избрал заместителями председателя Прасковью Дворянин (партия "Объединение "Самопомощь") и Владимира Гирняка ("Гражданская позиция").

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