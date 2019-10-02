Львовский облсовет уволил зампреда Гирняка

Львовский областной совет уволил с должности заместителя председателя Львовского областного совета Владимира Гирняка. Данное решение принято на внеочередной сессии Львовского облсовета 2 октября, передают Українські Новини.\r\nЗа его отставку проголосовали 45 депутатов при необходимых 43.\r\nГолосование проходило в тайном режиме.\r\nКак сообщали Українські Новини, 5 апреля 2017 года Львовский областной совет уволил с должности первого заместителя председателя Львовского областного совета Прасковью Дворянин.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n19 ноября 2015 года Львовский областной совет избрал заместителями председателя Прасковью Дворянин (партия "Объединение "Самопомощь") и Владимира Гирняка ("Гражданская позиция").