Грузина, який поранив чотирьох правоохоронців, застрелили КОРДівці: ДБР завело справу

Поліція застрелила громадянина Грузії, підозрюваного в нападі на правоохоронців в Оболонському районі Києва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"В ході затримання правопорушника, який десять днів тому на Оболоні стріляв у спецназівців, вогнепальні поранення отримали двоє співробітників КОРДу. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу", - сказано в ньому.

Пригода сталася вранці в середу, 2 жовтня, в селі Хотянівка Київської області. Зазначено, що поліцейські активно працювали над встановленням зловмисника, який під час перевірки документів стріляв у спецназівців. Тому після комплексу оперативних заходів та слідчих дій вдалося встановити особу правопорушника.

Ним виявився громадянин Грузії, який був раніше засуджений на території іншої держави до 22 років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом правоохоронці з'ясували, що він може переховуватися в селі Хотянівка Київської області.За погодженням з прокуратурою була спланована спецоперація з його затримання.

Вбивство грузина під Києвом. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

До будівельного вагончика, де ховався грузин, прибули правоохоронці на поліцейському автомобілі і запропонували йому здатися. Однак зловмисник почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів. У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрілка. При цьому правопорушник поранив двох спецназівців, їх доставили в лікарню для надання необхідної допомоги. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом вбивства в Київській області поліцейськими громадянина Грузії, який перебуває в розшуку за підозрою в нападі на правоохоронців у Києві, повідомила прес-служба бюро.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції КОРД в Київській області", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області співробітники підрозділу КОРД Головного управління Нацполіції у Києві застосували вогнепальну зброю при затриманні правопорушника, який вистрілив у бік поліцейського. В результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області. Кваліфікація справи - 1 ч. ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 20 серпня 3 чоловіків поранено через перестрілки біля станції метро "Голосіївська" в Києві.