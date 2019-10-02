Грузина, який поранив чотирьох правоохоронців, застрелили КОРДівці: ДБР завело справу

Поліція застрелила громадянина Грузії, підозрюваного в нападі на правоохоронців в Оболонському районі Києва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.\r\n"В ході затримання правопорушника, який десять днів тому на Оболоні стріляв у спецназівців, вогнепальні поранення отримали двоє співробітників КОРДу. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу", - сказано в ньому.\r\nПригода сталася вранці в середу, 2 жовтня, в селі Хотянівка Київської області. Зазначено, що поліцейські активно працювали над встановленням зловмисника, який під час перевірки документів стріляв у спецназівців. Тому після комплексу оперативних заходів та слідчих дій вдалося встановити особу правопорушника.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНим виявився громадянин Грузії, який був раніше засуджений на території іншої держави до 22 років позбавлення волі за створення банди, викрадення людей і зберігання вогнепальної зброї. Згодом правоохоронці з'ясували, що він може переховуватися в селі Хотянівка Київської області.За погодженням з прокуратурою була спланована спецоперація з його затримання.\r\nВбивство грузина під Києвом. Фото: facebook.com\/UA.KyivPolice\r\nДо будівельного вагончика, де ховався грузин, прибули правоохоронці на поліцейському автомобілі і запропонували йому здатися. Однак зловмисник почав стріляти в правоохоронців з двох пістолетів. У відповідь поліцейські застосували табельну зброю і ліквідували стрілка. При цьому правопорушник поранив двох спецназівців, їх доставили в лікарню для надання необхідної допомоги. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області.\r\nДержавне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом вбивства в Київській області поліцейськими громадянина Грузії, який перебуває в розшуку за підозрою в нападі на правоохоронців у Києві, повідомила прес-служба бюро.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, розслідують обставини застосування зброї працівниками підрозділу Нацполіції КОРД в Київській області", - сказано в ньому.\r\nЗа попередньою інформацією, у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області співробітники підрозділу КОРД Головного управління Нацполіції у Києві застосували вогнепальну зброю при затриманні правопорушника, який вистрілив у бік поліцейського. В результаті отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці.\r\nПроцесуальне керівництво здійснює прокуратура Київської області. Кваліфікація справи - 1 ч. ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 серпня 3 чоловіків поранено через перестрілки біля станції метро "Голосіївська" в Києві.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n