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02 жовтня 2019, середа, 12:49 10
Транспорт 2019-10-02T13:45:01+03:00
Українські Новини
У вересні найпопулярнішою маркою серед українців стала Renault: ТОП-10 авто місяця

У вересні найпопулярнішою маркою серед українців стала Renault: ТОП-10 авто місяця

Автомобілі. Фото: pixabay.com
Автомобілі. Фото: pixabay.com

У вересні 2019 року порівняно з вереснем 2018 року продажі нових легкових автомобілів зросли на 6% до 7,2 тис. одиниць. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У вересні поточного року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 7,2 тис. нових легкових автомобілів. Таким чином, порівняно з вересневим результатом минулого року попит на нові машини на українському ринку зріс на 6%", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою місяці стала Renault, яка покращила свій показник річної давності на 65%.

У вересні 1 153 нових легкових авто цієї марки поповнили український автопарк.

На другому місці Toyota, збільшила свою вересневу реалізацію в Україні на 15% до 1 059 нових машин.

Третій рядок рейтингу зайняла KIA, попит на автомобілі якої підвищився на 43% до 624 авто.

Четвертий результат у Hyundai – 477 нових авто і +17% до вересня 2018 року.

Замикає лідерську п'ятірку Skoda – 403 машини (+8%).

Також у ТОП-10 вересня потрапили: Volkswagen – 355 авто (-29%); Nissan – 348 авто (-13%); Suzuki – 253 авто (-2%); BMW – 213 авто (+14%); Seat – 197 авто (+286%).

Бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage, свій вибір на цьому кросовері у вересні зупинили 550 покупців.

Всього, за підсумками трьох кварталів 2019 року українці придбали і поставили на облік 61,7 тис. нових легкових автомобілів, що на 2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на 0,6% до 81,8 тис. одиниць.

У серпні 2019 лідирував Volkswagen з продажу б/у автомобілів.

В 2018 українці стали більше купувати б/у автомобілів: топ очолював Volkswagen.

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