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02 жовтня 2019, середа, 12:56 5
Наука 2019-10-02T13:30:02+03:00
Українські Новини
Студентів Колорадо готують до колонізації космосу

Студентів Колорадо готують до колонізації космосу

Місячний тестовий майданчик. Фото: Colorado School of Mines
Місячний тестовий майданчик. Фото: Colorado School of Mines

Американських студентів Колорадської гірничої школи готують до колонізації космосу, запропонувавши їм для вивчення програми по "космічних ресурах". Про це повідомляє Forbes.

В Колорадській гірничій школі з осені 2018 року для студентів запровадили кілька програм освоєння космосу - від простої кваліфікації до магістратури або аспірантури. Сьогодні заняття з назвами "Основи космічних ресурсів", "Побудова космічних систем" і т. д. відвідують 75 осіб. На "Місячному тестовому майданчику" в будівлі Інституту земної механіки вони будують моделі космічних кораблів та інші об'єкти з матеріалів, доступних на Місяці або Марсі. На семінарських заняттях студенти обговорюють можливі економічні та юридичні наслідки колонізації космосу.

Студенти школи отримують можливість безпосередньо працювати на проектах НАСА. На даний момент вони стали засновниками п'яти космічних стартапів. Наприклад, Lunar Outpost, який побудував робота, який пробирається через "Місячний тестовий майданчик", отримує безліч комерційних і урядових контрактів — як на сам місяцехід, так і на інші технології, наприклад систему моніторингу якості повітря.

Сьогодні Колорадська гірнича школа фокусується на підготовці майбутніх інженерів, які будуть будувати колонії на Місяці, Марсі й там, де ще не ступала нога людини. Студенти отримають можливість зіграти ключову роль в освоєнні космосу, тому що добути копалини на Місяці, швидше за все, виявиться простіше, ніж доставляти їх туди. "Ми повинні знайти ресурси. Ми повинні зрозуміти, як їх здобувати. Ми повинні зрозуміти, як їх обробляти. І в якийсь момент ми досягнемо рівня, коли ми будемо виробляти з них речі", - говорить Пол Джонсон, президент університету.

Як повідомляли Українські новини, Ілон Маск представив космічний корабель, який допоможе побудувати міста на Марсі, а "марсіанський" вертоліт NASA успішно пройшов льотні випробування.

Раніше німецький зонд HP3 вперше зробив свердловину на поверхні Марса.

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