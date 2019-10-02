Україна скорочує виробництво ковбаси зі свинини

Асоціація "Свинарі України" заявляє, що за січень-серпень 2019 року Україна скоротила випуск ковбасних виробів на 5,5%, або на 18 тис. тонн, до 310,7 тис. тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

При цьому, згідно з ним, за вказаний період м'ясопереробні підприємства України збільшили випуск свіжого, охолодженого і мороженого м'яса на 5,6% до 1,2 млн тонн. Зазначається, що основним видом виробленого м'яса є м'ясо птиці, якого виробили в січні-серпні 2019 року 735 тис. тонн, що на 17% більше аналогічного періоду 2018 року.

Водночас, за даними асоціації, за 8 місяців випуск охолодженого, замороженого м'яса свиней і сушених, копчених або солоних делікатесів з неї збільшився майже на 6% до 186 тис. тонн.

"Позитивну динаміку забезпечив майже 4%-й приріст виробництва охолодженого м'яса, який становить майже 90% промислового виробництва свинини. З іншого боку, збільшення обсягів випуску замороженої свинини більш ніж на 40% додало ще 4 тис. тонн до загального виробництва", - сказано в повідомленні.

Випуск яловичини і баранини протягом зазначеного періоду скоротився на 25% до 40,8 тис. тонн, їстівних субпродуктів - на 14% до 260 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 31 липня по 28 серпня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі незначно знизилася з 49,5 гривні/кг до 49,4 гривні/кг

Також стало відомо, що в 2018 році в порівнянні з 2017 роком імпорт свинини збільшився в 5,2 рази до 51,916 млн доларів, у той час як експорт зменшився на 64,1% до 3,775 млн доларів.Тим часом, за рік борщ зі свининою подорожчав на 16% або на 14,9 грн.