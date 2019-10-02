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02 жовтня 2019, середа, 11:03 8
Фінанси 2019-10-02T11:15:20+03:00
Українські Новини
Кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 зросла на 12%

Кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 зросла на 12%

Кількість великих платників податків у реєстрі на 2020 рік зросла на 12%, або на 187 юридичних осіб до 1 660.

Про це йдеться у повідомленні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, передають Українські Новини.

Наголошується, що в переліку великих платників включаються платники, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири звітних квартали перевищив 50 млн євро, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до держбюджету за такий же період перевищила 1 млн євро (з них податкових платежів не менше 500 тис. євро).

Як повідомляли Українські Новини, кількість великих платників податків у реєстрі на 2019 рік зросла на 10% або на 136 юросіб до 1,5 тис.

У вересні державний бюджет недовиконаний за доходами на 7,3% або на 5,3 млрд гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився на 0,3% з 61,83 млрд гривень (на 1 вересня) до 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня).

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