У вересні дефіцит держбюджету склав 5,3 млрд гривень

У вересні державний бюджет недовиконаний за доходами на 7,3% або на 5,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за звітний період склали 67,884 млрд гривень при плані в 73,204 млрд гривень.

Отже, держбюджет у вересні по доходах виконаний з дефіцитом в 5,320 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету у вересні склали 56,750 млрд гривень при плані 63,467 млрд гривень, спецфонду – 11,134 млрд гривень при плані в 9,736 млрд гривень.

Надходження ЄСВ у вересні склало 22,161 млрд гривень, тоді як торік у вересні цей показник склав 18,731 млрд гривень.

У січні-вересні держбюджет за доходами виконано на 95,2%.

Доходи держбюджету за 9 місяців склали 739,680 млрд гривень при плані в 777,042 млрд гривень.

За 9 місяців від ЄСВ надійшло 198,710 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 163,853 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у першому кварталі державний бюджет був виконаний за доходами на 95,3%.

Доходи загального фонду в 1-м кварталі в сумі 178,2 млрд гривень становили 91,8% від розпису з кількох причин: скорочення виробництва тютюну; звільнення з січня 2019 роки від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей; зменшення обсягу імпорту природного газу НАК "Нафтогаз України"; зміцнення гривні; переплата на початок лютого по рентній платі за природний газ у сумі 0,6 млрд гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився на 0,3% з 61,83 млрд гривень (на 1 вересня) до 61,618 млрд гривень (на 1 жовтня).

Кабінет міністрів планує виплачувати фінансову підтримку тим українським сім'ям, які витрачають на оплату комунальних послуг більше 15% своїх доходів. Про це йдеться в програмі дій уряду, текст якої опубліковано на сайті Верховної Ради.