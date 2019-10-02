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02 жовтня 2019, середа, 09:16 14
Верховна Рада і партії 2019-10-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне законопроект про винагороду викривачів корупції

Сьогодні Рада розгляне законопроект про винагороду викривачів корупції

Рада 9 скликання.
Рада 9 скликання.

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроєкт №1060 про винагороду викривачів корупції в цілому. Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Першим вказано проект постанови №2153 про створення тимчасової слідчої комісії про правовий статус ветеранів, після чого у 2-му читанні йдеться про законопроєкти №1054-1 про перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації, №2036 про дозвіл членам Нацради з телебачення виконувати свої обов'язки після закінчення терміну їх повноважень до призначення нових членів, №1060 про викривачів корупції, №1029 про одноосібне управління НАЗК, №1048 про інститут економічного оператора, №1026 про обмеження права громадян подавати скарги до Великої палати Верховного Суду, №1071 щодо космічної діяльності та №1224 про застосування бойової техніки в період до введення воєнного стану і після.

Далі Рада розгляне в 1-му читанні законопроєкти №1064 про середньострокове планування розвитку доріг, №1208 про Бюро фінансових розслідувань, №2039 про фінансування траси "Одеса - Рені".

Крім того, для подолання вето президента вказані законопроєкти №0976 і №0978 про підтримку "Пласту" та про Виборчий кодекс відповідно, а також проєкти постанов про скасування рішень Ради №1053-1-П і №1073-П про програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) і про кешбек.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне узгодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайера".

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