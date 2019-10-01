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01 жовтня 2019, вівторок, 22:00 9
Lifestyle 2019-10-01T23:45:02+03:00
Українські Новини
Експерти спростували міфи про зловживання червоним м'ясом

Експерти спростували міфи про зловживання червоним м'ясом

Червоне м'ясо.Фото: Foodnews-press.ru
Червоне м'ясо.Фото: Foodnews-press.ru

Про користь і шкоду червоного м'яса вчені та експерти сперечалися досить довгий період. Міжурядова група дослідників, що вивчає зміни клімату та проблеми землекористування, прийшла до висновку: споживання переробленого червоного м'яса має негативний вплив на здоров'я. Саме воно є причиною зростання смертності в США. Проте вчені спростовують це припущення, доводячи зворотне. Про це передає The Times.

Медики заявили, що немає потреби у скороченні споживання червоного м'яса. При середньому рівні споживання любителі цього продукту можуть не відмовляти собі в його споживанні. В рамках проведених досліджень, участь у яких взяли 54 тисячі людей, вчені не виявили жодного зв'язку між споживанням м'яса і ризиком серцевих хвороб, раку або діабету.

Наголошується, що в той же час у експертів виникли питання до вегетаріанського столу. Медики стверджують, що вегетаріанське харчування приносить мало користі для здоров'я. На цьому ґрунті думки експертів розійшлися: одні стверджують, що вживання стейків і бургерів шкодить, інші - покладаються на спростування і рекомендують не обмежувати себе у вживанні м'яса.

Критики порівнюють ситуацію з тим, як якщо б курцям дали рада не кидати палити, а продовжувати курити далі. Фахівці школи громадської охорони здоров'я імені Т. Х. Чана Гарвардського університету заявили — США витрачає близько 315 мільярдів доларів у рік на лікування серцево-судинних захворювань.

Наголошується, що якщо не обмежити людей у споживанні м'яса, то в 2035 році ця сума зросте до 800 мільйонів доларів на рік. Разом з тим експерти вважають: у порівнянні з рослинними джерелами білка, червоне м'ясо набагато корисніше, воно є самим здоровим джерелом рослинного білка.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти провели дослідження, в ході яких з'ясувалося, що між чоловіками і жінками існує нерівність у наданні медичної допомоги при серцево-судинних захворюваннях, що забирає життя тисяч жінок.
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