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01 жовтня 2019, вівторок, 18:26 10
Верховна Рада і партії 2019-10-01T19:45:02+03:00
Українські Новини
У Раді хочуть ввести електронний документообіг

У Раді хочуть ввести електронний документообіг

Рада. Фото: Сьогодні
Рада. Фото: Сьогодні

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту рекомендує Раді прийняти в цілому законопроєкт №1044-1 про введення електронного обігу супровідних документів, які подаються до законопроекту. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету, передають Українські Новини.

У разі його прийняття пропозиції, поправки, висновки до законопроектів будуть подаватися в апарат Ради або комітет, або до тимчасової спеціальної комісії також у формі електронних документів, на які буде накладено кваліфікований електронний підпис, і справи законодавчих ініціатив будуть вестися в електронному вигляді.

Пропонується всі зареєстровані в парламенті законопроекти розсилати депутатам на адресу електронної пошти на поштовому сервері Ради у вигляді інформаційного листа про реєстрацію законопроектів. Крім того, комітет рекомендував прийняти в 2-му читанні законопроект №1042-1 щодо щорічного плану законодавчої роботи парламенту, згідно з яким погоджувальна рада більше не буде узгоджувати проект плану роботи Ради.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок регламентний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому законопроект №1035-2 про позбавлення депутатів компенсацій у разі прогулів та реєстрацію шляхом натискання кнопки замість карток.

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