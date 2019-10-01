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01 жовтня 2019, вівторок, 18:03 424
Економіка 2019-10-01T19:30:04+03:00
Українські Новини
МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg

МХП Косюка прогнозують успіх у Китаї, - Bloomberg

МХП Фото прес-служби МХП
МХП Фото прес-служби МХП

Найбільший виробник і експортер курятини в Україні, компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП) Юрія Косюка може отримати вигоду від нестачі м'яса в Китаї, повідомляє Bloomberg.

Сьогодні Китай відчуває брак свинини на тлі поширення африканської чуми свиней (АЧС). Паралельно зростає попит китайців на інші види тваринного білка, зокрема - м'ясо птиці.

І хоча поки що китайський ринок для українських птахівників закритий - питання вже вирішується на урядовому рівні. Угода, імовірно, може бути досягнуто до кінця поточного року, вказує Bloomberg.

За даними міжнародних журналістів, до якнайшвидшого відкриття китайського ринку для української курятини активно готується компанія МХП Косюка.

Нагадується, що Косюк заснував МХП більш як 20 років тому.

Раніше повідомлялося, що компанія Косюка МХП буде експортувати курятину в Японію.


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