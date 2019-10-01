Адвокат хотів продати держприміщення в центрі Києва, зареєструвавши його на померлу 17 років тому жінку

Правоохоронці затримали адвоката за підозрою у привласненні об'єкта нерухомості державної форми власності вартістю 5 млн гривень на вулиці Банковій у Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Прокуратури Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nДосудове розслідування встановило, що зловмисники скористалися анкетними даними літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, і на підставі підроблених документів зареєстрували на неї право власності на об'єкт нерухомості.\r\nОб'єкт був на балансі Державного управління справами і був державною власністю.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВартість приміщення становила близько 5 млн гривень.\r\nЗ 2003 року зазначену нерухомість у держави орендувала громадська організація "Союз жінок України".\r\nЗатриманий намагався продати приміщення орендарям за 130 тис. доларів.\r\nПісля зустрічі і домовленості про укладення договору купівлі-продажу співробітники прокуратури і спецслужби затримали адвоката.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на злочин, шахрайство) Кримінального кодексу.\r\nСлідчі дії тривають.\r\nПравоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.\r\nРаніше Українські Новини писали про махінації на ринку нерухомості і про те, як не потрапити на шахраїв при купівлі квартири.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше в Харкові шахраї відбирали квартири засуджених до примусового лікування.