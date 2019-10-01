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01 жовтня 2019, вівторок, 17:12 7
Силові структури 2019-10-01T19:15:03+03:00
Українські Новини
Адвокат хотів продати держприміщення в центрі Києва, зареєструвавши його на померлу 17 років тому жінку

Адвокат хотів продати держприміщення в центрі Києва, зареєструвавши його на померлу 17 років тому жінку

Затримання адвоката-шахрая. Фото: Прокуратура Києва
Затримання адвоката-шахрая. Фото: Прокуратура Києва

Правоохоронці затримали адвоката за підозрою у привласненні об'єкта нерухомості державної форми власності вартістю 5 млн гривень на вулиці Банковій у Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Прокуратури Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Досудове розслідування встановило, що зловмисники скористалися анкетними даними літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, і на підставі підроблених документів зареєстрували на неї право власності на об'єкт нерухомості.

Об'єкт був на балансі Державного управління справами і був державною власністю.

Вартість приміщення становила близько 5 млн гривень.

З 2003 року зазначену нерухомість у держави орендувала громадська організація "Союз жінок України".

Затриманий намагався продати приміщення орендарям за 130 тис. доларів.

Після зустрічі і домовленості про укладення договору купівлі-продажу співробітники прокуратури і спецслужби затримали адвоката.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (замах на злочин, шахрайство) Кримінального кодексу.

Слідчі дії тривають.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до злочину.

Раніше Українські Новини писали про махінації на ринку нерухомості і про те, як не потрапити на шахраїв при купівлі квартири.

Раніше в Харкові шахраї відбирали квартири засуджених до примусового лікування.

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