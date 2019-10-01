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01 жовтня 2019, вівторок, 16:33 12
Економіка 2019-10-01T17:30:02+03:00
Українські Новини
Жодних казино в дитячих садках: грати можна буде тільки на базі 5-зіркових готелів

Жодних казино в дитячих садках: грати можна буде тільки на базі 5-зіркових готелів

Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Новий законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися тільки на базі великих 5-ти зіркових готелів.

Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на останню версію документа законопроекту про легалізацію грального бізнесу.

У тексті йдеться про розміщення казино тільки на базі п'ятизіркових готелів. У разі Києва - такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові - з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.

Прем'єр-міністр Гончарук неодноразово висловлювався за нинішньої ситуації з азартними іграми в публічних місцях:

"Головна мета - прибрати гральні автомати з вулиць, для зменшення цієї біди, яку вони нам створюють", - говорив він.

В майбутньому законопроекті передбачено, що казино не зможуть розміщуватися в будівлях органів влади, релігійних і культурних приміщеннях, в школах і дитсадках, дитячих розважальних центрах і установах охорони здоров'я. Також забороняється розміщувати казино в кіосках або під навісами.

Окремо в тексті говориться, що казино повинно використовувати тільки сертифіковане обладнання, яке виключає можливість для зовнішнього втручання. Операції з коштами повинні здійснюватися виключно через каси, а термін виплати гравцю призу більше 5 млн гривень, не повинен перевищувати 10 днів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші". Нагадаємо, Кабмін схвалив проект закону про легалізацію грального бізнесу в Україні, а Гончарук очікує від легалізації грального бізнесу більше двох млрд гривень прибутку до бюджету.

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