Справа про розстріли на Майдані: Екс-глава МВС Захарченко з невідомих причин не з'явився на допит в російськи

Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко не з'явився на допит у справі про розстріл активістів Евромайдану.

Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські Новини.

Захарченко повинен був знаходитися в Ростовському обласному суді Росії і дати свідчення як свідок захисту по відеоконференцзв'язку.

Захарченко повинен був давати свідчення по відеозв'язку з РФ

Екс-главу МВС попросили допитати адвокати 5 екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана.

Допит повинен був розпочатися о 14:30 у вівторок, 1 жовтня, але голова Ростовського суду Герман Жильцов заявив, що Захарченко не з'явився до суду без пояснення причин.

"Суд констатує неявку свідка", - підтвердив зі свого боку український суддя Сергій Дячук.

Причини неявки екс-міністра не встановлені.

Адвокати екс-беркутівців виступили за призначення нової дати допиту Захарченко, оскільки, на їх думку, це важливий свідок з боку захисту.

Головуючий суддя Дячук після консультацій зі своїм російським колегою заявив, що перенесення дати допиту неможливе і закрив засідання.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада 2016 року Святошинський райсуд Києва провів допит по відеозв'язку колишнього Президента Віктора Януковича як свідка у справі обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана 5 екс-беркутівців.