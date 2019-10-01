підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 жовтня 2019, вівторок, 15:03 24
Силові структури 2019-10-01T17:30:03+03:00
Українські Новини
Справа про розстріли на Майдані: Екс-глава МВС Захарченко з невідомих причин не з'явився на допит в російськи

Справа про розстріли на Майдані: Екс-глава МВС Захарченко з невідомих причин не з'явився на допит в російський суд

Віталій Захарченко. Фото: Українське Фото
Віталій Захарченко. Фото: Українське Фото

Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко не з'явився на допит у справі про розстріл активістів Евромайдану.

Про це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські Новини.

Захарченко повинен був знаходитися в Ростовському обласному суді Росії і дати свідчення як свідок захисту по відеоконференцзв'язку.

Захарченко повинен був давати свідчення по відеозв'язку з РФЗахарченко повинен був давати свідчення по відеозв'язку з РФ

Екс-главу МВС попросили допитати адвокати 5 екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана.

Допит повинен був розпочатися о 14:30 у вівторок, 1 жовтня, але голова Ростовського суду Герман Жильцов заявив, що Захарченко не з'явився до суду без пояснення причин.

"Суд констатує неявку свідка", - підтвердив зі свого боку український суддя Сергій Дячук.

Причини неявки екс-міністра не встановлені.

Адвокати екс-беркутівців виступили за призначення нової дати допиту Захарченко, оскільки, на їх думку, це важливий свідок з боку захисту.

Головуючий суддя Дячук після консультацій зі своїм російським колегою заявив, що перенесення дати допиту неможливе і закрив засідання.

Як повідомляли Українські Новини, 28 листопада 2016 року Святошинський райсуд Києва провів допит по відеозв'язку колишнього Президента Віктора Януковича як свідка у справі обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана 5 екс-беркутівців.

Більше новин про: Віталій Захарченко Розстріл Євромайдану Екс-беркутівці

Архів
Новини
Менше тільки Ізраїль: як виглядає частка України в економіці світу 17:41 Інфографіка
Скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття: в НБУ назвали цифри 17:35
Адвокат хотів продати держприміщення в центрі Києва, зареєструвавши його на померлу 17 років тому жінку 17:12
Міжконтинентальна ракета DF-41. Скріншот: YouTube
Китай на параді показав свою новітню балістичну ракету DF-41 17:09
Без референдуму не можна відкривати ринок землі, - Бойко 17:08
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok