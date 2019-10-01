Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко не з'явився на допит у справі про розстріл активістів Евромайдану.\r\nПро це сказав головуючий суддя Сергій Дячук, передають Українські Новини.\r\nЗахарченко повинен був знаходитися в Ростовському обласному суді Росії і дати свідчення як свідок захисту по відеоконференцзв'язку.\r\nЗахарченко повинен був давати свідчення по відеозв'язку з РФ\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЕкс-главу МВС попросили допитати адвокати 5 екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана.\r\nДопит повинен був розпочатися о 14:30 у вівторок, 1 жовтня, але голова Ростовського суду Герман Жильцов заявив, що Захарченко не з'явився до суду без пояснення причин.\r\n"Суд констатує неявку свідка", - підтвердив зі свого боку український суддя Сергій Дячук.\r\nПричини неявки екс-міністра не встановлені.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАдвокати екс-беркутівців виступили за призначення нової дати допиту Захарченко, оскільки, на їх думку, це важливий свідок з боку захисту.\r\nГоловуючий суддя Дячук після консультацій зі своїм російським колегою заявив, що перенесення дати допиту неможливе і закрив засідання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 28 листопада 2016 року Святошинський райсуд Києва провів допит по відеозв'язку колишнього Президента Віктора Януковича як свідка у справі обвинувачених у розстрілі 48 активістів Евромайдана 5 екс-беркутівців.