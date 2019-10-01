Легкоатлетка Магучіх "застрибнула" на п'єдестал чемпіонату світу зі світовим рекордом

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Катарі представляє Україну, завоювала срібну медаль турніру. При цьому вона також встановила світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Про це повідомляє Sportarena.

18-річній українці на змаганнях в Досі підкорилася висота 2,04 метри, після чого вона вирішила зупинитися в боротьбі за перше місце. Це не тільки особистий рекорд спортсменки, але і новий світовий рекорд серед легкоатлеток до 20 років. "Золото" дісталося 26-річній росіянці Марії Ласіцкене, яка взяла ту ж висоту з меншої кількості спроб. Бронзову медаль чемпіонату світу отримала американка Вашті Каннінгем з результатом 2 метри. Такий же результат у ще однієї представниці України Юлії Левченко, але долю медалі також вирішила загальна кількість спроб.

В липні Магучіх завоювала золото на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 20 років, а в травні Ярослава стала переможницею етапу Діамантової ліги в Досі.

Як повідомляли Українські новини, українка Левченко перемогла на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в Німеччині, а до цього виграла срібло чемпіонату світу з легкої атлетики.

Раніше українець Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду.