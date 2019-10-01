підписатися на розсилку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
  • Головна
  • Новини
  • Спорт
  • Легкоатлетка Магучіх "застрибнула" на п'єдестал чемпіонату світу зі світовим рекордом
01 жовтня 2019, вівторок, 14:43 8
Спорт 2019-10-01T15:00:02+03:00
Українські Новини
Легкоатлетка Магучіх "застрибнула" на п'єдестал чемпіонату світу зі світовим рекордом

Легкоатлетка Магучіх "застрибнула" на п'єдестал чемпіонату світу зі світовим рекордом

Ярослава Магучих. Фото: ФЛАУ
Ярослава Магучих. Фото: ФЛАУ

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Катарі представляє Україну, завоювала срібну медаль турніру. При цьому вона також встановила світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Про це повідомляє Sportarena.

18-річній українці на змаганнях в Досі підкорилася висота 2,04 метри, після чого вона вирішила зупинитися в боротьбі за перше місце. Це не тільки особистий рекорд спортсменки, але і новий світовий рекорд серед легкоатлеток до 20 років. "Золото" дісталося 26-річній росіянці Марії Ласіцкене, яка взяла ту ж висоту з меншої кількості спроб. Бронзову медаль чемпіонату світу отримала американка Вашті Каннінгем з результатом 2 метри. Такий же результат у ще однієї представниці України Юлії Левченко, але долю медалі також вирішила загальна кількість спроб.

В липні Магучіх завоювала золото на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 20 років, а в травні Ярослава стала переможницею етапу Діамантової ліги в Досі.

Як повідомляли Українські новини, українка Левченко перемогла на міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в Німеччині, а до цього виграла срібло чемпіонату світу з легкої атлетики.

Раніше українець Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду.

Більше новин про: Катар Чемпіонат світу Легка атлетика Світовий рекорд Ярослава Магучіх

Архів
Новини
Віталій Захарченко. Фото: Українське Фото
Справа про розстріли на Майдані: Екс-глава МВС Захарченко з невідомих причин не з'явився на допит в російський суд 15:03
"Слуга народу" Васильківський отримав "чорну мітку" від Президента, - ЗМІ 14:54
Легкоатлетка Магучіх "застрибнула" на п'єдестал чемпіонату світу зі світовим рекордом 14:43
Макрон в ПАРЄ заявив про повну підтримку поверненню Росії 14:31
Платформа Бойка підготувала альтернативний бюджет з мінімальною пенсією в 4,5 тис грн, - Льовочкін 14:10
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Від НКРЕКП домагались зниження price caps, щоб електроенергія стала дешевшою для Коломойського, - Трохимець 18:40
Відмова НКРЕКП знижувати price caps обгрунтована, діючі обмеження ледве покривають ціну вугілля, - Волинець 18:10
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
ДБР розслідує справу про можливі правопорушення голови ДержНС Чечоткіна 18:55
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok