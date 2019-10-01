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01 жовтня 2019, вівторок, 13:07 8
Технології 2019-10-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Японці прощаються з пейджером і несуть квіти до його фото

Японці прощаються з пейджером і несуть квіти до його фото

Прощання з пейджером. Скріншот: YouTube
Прощання з пейджером. Скріншот: YouTube

Японія, яка є однією з країн-лідерів у галузі високих технологій, у 2019 році прощається з пейджерами. Сьогодні остання компанія, яка обслуговувала приймачі персонального виклику, припинила свою роботу. Про це повідомляє BBC.

Батьківщина технічних гігантів, таких як Nintendo, Panasonic і Sony до сьогоднішнього дня все ще використовувала пейджери, від яких у багатьох країнах давно відмовилися, а молоде покоління навіть не знає, що це таке. Хоча для Країни вранішнього сонця це не дивно, адже навіть міністр кібербезпеки Йошитака Сакурада в минулому році зізнався, що ніколи не користувався комп'ютером.

Компанія Tokyo Telemessage відключила радіосигнали пейджерів в ніч на 1 жовтня, хоча в країні все ще залишилося менше 1500 її передплатників, які в основному представляють сферу охорони здоров'я.

За інформацією видання, останнім приватним користувачем пейджера був Кен Фудзікура, який з допомогою приймача спілкувався зі своєю 80-річною матір'ю, оскільки тільки вона знала його номер.

У неділю токійська похоронна компанія встановила поруч із залізничною станцією намет, в якому люди можуть попрощатися з пристроєм, поклавши квіти до фотографії пейджера з цифрами "1141064", що значить "ми любимо тебе".

Пейджер - невеликий пристрій, розроблений в 1950-1960-х роках, який приймає прості звукові сигнали або текстові повідомлення. Кожен пристрій має персональний номер. Для відправки повідомлення слід набрати номер оператора, повідомити номер абонента і продиктувати повідомлення.

Як повідомляли Українські новини, Японія випробувала інноваційну зброю – космічну кулю і вивела супутник для штучних метеоритних дощів на орбіту Землі

Також, Nokia "жабка" повертається в оновленій версії.

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