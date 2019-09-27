подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.15 26.7
˟
27 сентября 2019, пятница, 21:25 378
Технологии 2019-09-27T21:28:44+03:00
Українські Новини
Nokia "раскладушка" возвращается в обновленной версии

Nokia "раскладушка" возвращается в обновленной версии

Новая версия телефона Nokia 2720.Скриншот:youtube/Nokia Mobile
Новая версия телефона Nokia 2720.Скриншот:youtube/Nokia Mobile

Неотъемлемой частью современного общества являются новые технологии, об обновлениях которых мы узнаем каждый день. Однако, финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, решила вернуть время назад, напомнив людям  моду поколения начала "2000-ых годов". Речь идет об обновленной версии  модели раскладного телефона Nokia 2720. Об этом говорится на официальной странице Nokia Mobile.

Один из главных менеджеров корпорации Крис Лориган  на ежегодной международной выставке бытовой электроники Internationale Funkausstellung (IFA) в Берлине представил новую версию "старого" телефона - Nokia 2720​ Flip.

"Флип Нокиа", или раскладной телефон с кнопками и небольшим экраном, который своими размерами займет часть ладони, в отличии от современных смартфонов с огромными сенсорными экранами,  наполнился новыми приложениями, которыми пользуется все человечество.

Крис Лориган назвал эту модель телефона запоминающейся, поскольку в нее внесены приложения Facebook,  WhatsApp и даже система Google Service.

 

Весьма удобным фактором для телефона является дополнительный, 1,3-дюймовый дисплей на тыльной стороне гаджета, на который выводится время и системная информация. Основной экран полноцветный, диагональю 2,8 дюйма

Nokia 2720 Flip будет доступен в черном цвете и появится в продаже в октябре 2019 года. Ориентировочная среднеевропейская розничная цена — 89 евро.

 

Как сообщали Українські Новини, в мае 2018 года Nokia выпустила обновленную версию "телефона-банана", Nokia 3310, как в "Матрице"

Кроме того, в 2017 горду в Украине стартовали продажи кнопочных ретро-телефонов Nokia.

Больше новостей о: Nokia 150 Nokia 3310 Nokia Mobile

Архив
Новости
Скоростной трамвай на Борщаговку возобновляет свою работу 21:40
Кто следующая Гандзюк: под ОПУ активисты требуют расследовать убийство 21:30
Автогаз на заправках в Украине дешевеет вторую неделю подряд 20:55
Юлия Тимошенко. Photo by Alexander Prokopenko
10 лет назад Тимошенко предлагала продавать украинскую землю другим государствам, - Заблоцкий 20:26
За угрожавшего подорвать мост Метро в Киеве так и не внесли залог 19:46
больше новостей
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
Провалившийся асфальт в центре Киева. Фото:
Гигантская яма образовалась в центре Киева, движение ограничили 15:31
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
больше новостей
МВД назначило замглавой Нацполиции Трояна 12:21
В СМИ рассказали о скандальном кандидате на должность угольного топ-чиновника 11:42
Сергей Чернявский: "Укрпочта" пробила дно и начала копать 12:18 Мнение
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok