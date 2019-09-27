Nokia "раскладушка" возвращается в обновленной версии

Неотъемлемой частью современного общества являются новые технологии, об обновлениях которых мы узнаем каждый день. Однако, финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, решила вернуть время назад, напомнив людям моду поколения начала "2000-ых годов". Речь идет об обновленной версии модели раскладного телефона Nokia 2720. Об этом говорится на официальной странице Nokia Mobile.

Один из главных менеджеров корпорации Крис Лориган на ежегодной международной выставке бытовой электроники Internationale Funkausstellung (IFA) в Берлине представил новую версию "старого" телефона - Nokia 2720​ Flip.

"Флип Нокиа", или раскладной телефон с кнопками и небольшим экраном, который своими размерами займет часть ладони, в отличии от современных смартфонов с огромными сенсорными экранами, наполнился новыми приложениями, которыми пользуется все человечество.

Крис Лориган назвал эту модель телефона запоминающейся, поскольку в нее внесены приложения Facebook, WhatsApp и даже система Google Service.

Весьма удобным фактором для телефона является дополнительный, 1,3-дюймовый дисплей на тыльной стороне гаджета, на который выводится время и системная информация. Основной экран полноцветный, диагональю 2,8 дюйма

Nokia 2720 Flip будет доступен в черном цвете и появится в продаже в октябре 2019 года. Ориентировочная среднеевропейская розничная цена — 89 евро.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2018 года Nokia выпустила обновленную версию "телефона-банана", Nokia 3310, как в "Матрице"

Кроме того, в 2017 горду в Украине стартовали продажи кнопочных ретро-телефонов Nokia.