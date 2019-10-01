До кінця століття Атлантичний океан на метр підніметься з-за глобального потепління, - ООН

Безпрецедентне танення арктичних і антарктичних крижаних брил у поєднанні з потеплінням води в океані може призвести до підвищення рівня моря до кінця століття майже на метр (0,91 см). Про це повідомляє Business Insider з посиланням на нову доповідь ООН.

Мова про уповільнення Атлантичної меридіональної циркуляції (АМЦ) - ця система переміщує величезні маси води з півночі на південь Атлантики і перемішує глибинні і поверхневі води. АМЦ відповідає за стабільність погоди, її уповільнення буде мати серйозні наслідки. Наприклад, коли це станеться, в Європі може стати більш холодна і суха погода, а тропіки можуть випробувати більш сильні урагани.

Оскільки АМЦ відповідає за стабільність погоди, її уповільнення буде мати серйозні наслідки. Наприклад, коли це станеться, в Європі може стати більш холодна і суха погода, а тропіки можуть випробувати більш сильні урагани.

В Західній Африці очікується дефіцит опадів, а в субтропіках - надлишок тепла, сприятливий для формування ураганів. Крім того, під загрозою опиняться морські харчові ланцюжки, які залежать від виносу поживних речовин з глибин на поверхню. На думку експертів, у міру глобального потепління АМЦ навряд чи зупиниться в найближчому майбутньому. Тим не менш, для цього потрібно майже миттєво подвоїти концентрацію вуглекислого газу в атмосфері. Учені попереджають, що готуватися до наслідків потрібно вже зараз.

На думку експертів, у міру глобального потепління АМЦ навряд чи зупиниться в найближчому майбутньому. Тим не менш, для цього потрібно майже миттєво подвоїти концентрацію вуглекислого газу в атмосфері. Учені попереджають, що готуватися до наслідків потрібно вже зараз.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ООН розглянули кілька варіантів дій, з допомогою яких людству вдасться уникнути підвищення середньої температури на планеті більш ніж на два градуси Цельсія (цей рівень визнаний критичним). Зазначалося, що більшість сценаріїв вимагають скорочення викидів парникових газів на 40-70 відсотків до 2050 року у порівнянні з рівнем 2010 року. Для цього країнам необхідно потроїти частку відновлюваних джерел енергії, атомної енергетики та секвестру вуглецю.

Крім того, отмечашось, що у разі, якщо темпи викиду вуглецю в атмосферу не скоротяться, до 2100 року Великобританії і США загрожує глобальне потепління, яке несе великі ризики.