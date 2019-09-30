П'яний водій намагався прорватися через кордон з України в Білорусь і розгромив КПП

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Славутич", що у Чернігівській області, водій автомобіля Ford намагався прорватися через держкордон.\r\n"Чоловік рухався на виїзд з України і проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Щоб запобігти спробу прориву, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки", – повідомляє Держприкордонслужба.\r\nВ результаті наїзду автомобіля пошкоджено засіб примусової зупинки і захисна стійка комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин Бурштин. Значні ушкодження отримав і сам автомобіль.\r\nНагадаємо, що раніше Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через зброї.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n