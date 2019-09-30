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30 вересня 2019, понеділок, 20:57 13
Події 2019-09-30T21:24:40+03:00
Українські Новини
П'яний водій намагався прорватися через кордон з України в Білорусь і розгромив КПП

П'яний водій намагався прорватися через кордон з України в Білорусь і розгромив КПП

У міжнародному автомобільному пункті пропуску "Славутич", що у Чернігівській області, водій автомобіля Ford намагався прорватися через держкордон.

"Чоловік рухався на виїзд з України і проігнорував вимоги прикордонного наряду про зупинку. Щоб запобігти спробу прориву, правоохоронці застосували засіб примусової зупинки", – повідомляє Держприкордонслужба.

В результаті наїзду автомобіля пошкоджено засіб примусової зупинки і захисна стійка комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин Бурштин. Значні ушкодження отримав і сам автомобіль.

Нагадаємо, що раніше Білорусь наглухо закрила кордон з Україною через зброї.

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