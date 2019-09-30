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  • Через "дизельний" конфлікт 450 тис. власників автомобілів Volkswagen поскаржилися на компанію до суду
30 вересня 2019, понеділок, 19:13 5
Життя 2019-09-30T20:09:45+03:00
Українські Новини
Через "дизельний" конфлікт 450 тис. власників автомобілів Volkswagen поскаржилися на компанію до суду

Через "дизельний" конфлікт 450 тис. власників автомобілів Volkswagen поскаржилися на компанію до суду

Volkswagen . Фото: club.hybrids
Volkswagen . Фото: club.hybrids

В одній з великих німецьких автомобільних компаній Volkswagen розв'язався конфлікт, який обійшовся в 30 млрд євро. Про це передає ВВС News.

Згідно з інформацією відомства, причиною скандалу є відсутність виплат компенсацій за неправильно подану інформацію про зменшення викидів оксиду азоту в атмосферу, в наслідок чого близько 450 тисяч власників автомобілів Volkswagen відкрили масові судові розгляди проти компанії.

Наголошується, що це перший випадок, коли німці подали груповий позов.

В ході судового розгляду будуть врегульовані правові питання, і в разі успіху постраждалі пізніше зможуть подати наступні позови про компенсацію.

Суд вважає справу про прийняття позовів прийнятним. Про це заявив головний суддя Міхаель Ніф на початку виробництва у Вищому земельному суді Брауншвейга.

Стало відомо, що минулого тижня троє нинішніх і колишніх керівників Volkswagen були звинувачені в маніпулюванні ринком у зв'язку зі скандалом з викидами дизельного палива.

Німецький прокурор стверджує, що виконавчий директор Герберт Дисс, голова Ганс Дітер Петш і екс-бос Мартін Вінтеркорн не повідомили інвесторам заздалегідь про фінансові наслідки, що тільки "розігріло конфлікт ".

На даний момент, в Австралії компанія повинна виплатити 127 млн австралійських доларів (70 мільйонів фунтів стерлінгів) в якості компенсації власникам, заплативши їм по 1400 доларів за кожен автомобіль.

Скандал розгорівся навколо Volkswagen у вересні 2015 року,коли Volkswagen зіткнувся з національною асоціацією споживчих груп, яка діє від імені близько 470 тисяч власників дизельних транспортних засобів, вироблених Volkswagen Group. Американська влада звинуватила компанію в установці на свої дизельні машини спеціального програмного забезпечення, що знижчує показники викидів шкідливих речовин.

Прокуратура Брауншвейга з'ясувала, що таких автомобілів концерн провів 10,7 млн. Автомобілі з типом двигуна EA 288 реалізовували в Канаді і США, а з двигунами EA 189 –фунтів).

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році компанія-імпортер автомобілів Volkswagen в Україні - "Порше Україна" визнала наявність проблем у процедурі сертифікації цілої партії автомобілів Golf Sportwagen (Variant) мексиканського виробництва.

У серпні продажу імпортних уживаних легкових автомобілів Volkswagen збільшилися в 2,4 рази до 24,4 тис. одиниць.

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