Екс-голова КС Шаптала вирішила стати членом ВККС

Колишній голова Конституційного суду Наталія Шаптала претендує на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби комісії, передають Українські Новини.

28 вересня секретаріат ВККС завершив прийом документів від кандидатів на посаду члена комісії для обрання з'їздом суддів, який пройде 29-30 жовтня.

Серед претендентів на посаду, крім Шаптали, також суддя Голованівського районного суду Кіровоградської області Леся Ярова, що не пройшла кваліфікаційне оцінювання, і суддя Господарського суду Одеської області Юрій Зайцев, який також не пройшов кваліфоцінювання.

Крім того, серед кандидатів є суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Тетяна Широян, ветована Громадською радою доброчесності.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня Конституційний Суд обрав головою Олександра Тупицького замість Шаптали Наталі.

Вона була призначена на цю посаду 14 травня.

Шаптала народилася 18 квітня 1959 року в Донецьку.

Працювала юрістконсультом, помічником прокурора та районним суддею.

У вересні 2010 року обрана суддею Конституційного Суду.

Шаптала була в колегії суддів КС, яка 30 вересня 2010 року винесла рішення про відновлення дії Конституції в редакції 1996 року, що дозволило чинному тоді Президенту Віктору Януковичу узурпувати владу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.