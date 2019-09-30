Екс-голова КС Шаптала вирішила стати членом ВККС

Колишній голова Конституційного суду Наталія Шаптала претендує на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби комісії, передають Українські Новини.\r\n28 вересня секретаріат ВККС завершив прийом документів від кандидатів на посаду члена комісії для обрання з'їздом суддів, який пройде 29-30 жовтня.\r\nСеред претендентів на посаду, крім Шаптали, також суддя Голованівського районного суду Кіровоградської області Леся Ярова, що не пройшла кваліфікаційне оцінювання, і суддя Господарського суду Одеської області Юрій Зайцев, який також не пройшов кваліфоцінювання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, серед кандидатів є суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Тетяна Широян, ветована Громадською радою доброчесності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 вересня Конституційний Суд обрав головою Олександра Тупицького замість Шаптали Наталі.\r\nВона була призначена на цю посаду 14 травня.\r\nШаптала народилася 18 квітня 1959 року в Донецьку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПрацювала юрістконсультом, помічником прокурора та районним суддею.\r\nУ вересні 2010 року обрана суддею Конституційного Суду.\r\nШаптала була в колегії суддів КС, яка 30 вересня 2010 року винесла рішення про відновлення дії Конституції в редакції 1996 року, що дозволило чинному тоді Президенту Віктору Януковичу узурпувати владу.\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n