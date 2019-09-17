КС избрал главой Тупицкого

Конституционный Суд избрал главой Александра Тупицкого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.\r\n"На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 Председателем Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий", - сказано в нем.\r\nВ соответствии с пунктом 6 статьи 33 Закона "О Конституционном Суде Украины" председатель КС избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием.\r\nАлександр Тупицкий был назначен судьей КС в мае 2013 года по квоте Президента.\r\nЗаместителем председателя Конституционного Суда стал Сергей Головатый.\r\nСергея Головатого был назначен судьей Конституционного Суда Украины в феврале 2018 по квоте Президента.\r\nКроме того, во вторник КС освободил от выполнения обязанностей судью Наталью Шапталу на основании ее заявления об отставке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР расследует увольнение КС экс-главы Шевчука.\r\nРанее в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.