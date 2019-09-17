КС избрал главой Тупицкого

Конституционный Суд избрал главой Александра Тупицкого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 Председателем Конституционного Суда Украины избран судья Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий", - сказано в нем.

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Закона "О Конституционном Суде Украины" председатель КС избирается на специальном пленарном заседании только на один трехлетний срок тайным голосованием.

Александр Тупицкий был назначен судьей КС в мае 2013 года по квоте Президента.

Заместителем председателя Конституционного Суда стал Сергей Головатый.

Сергея Головатого был назначен судьей Конституционного Суда Украины в феврале 2018 по квоте Президента.

Кроме того, во вторник КС освободил от выполнения обязанностей судью Наталью Шапталу на основании ее заявления об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР расследует увольнение КС экс-главы Шевчука.

Ранее в КС заявили, что его экс-глава Шевчук запрещал рассматривать определенные дела.