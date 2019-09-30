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30 вересня 2019, понеділок, 16:19 12
Політика 2019-09-30T16:30:02+03:00
Українські Новини
Верховний Суд закликає Раду не приймати судову реформу Зеленського до отримання висновків "Венеціанської коміс

Верховний Суд закликає Раду не приймати судову реформу Зеленського до отримання висновків "Венеціанської комісії"

Верховний суд України. Фото: zib.com.ua
Верховний суд України. Фото: zib.com.ua

Верховний Суд закликає Верховну Раду не ухвалювати законопроект №1008 про судову реформу, внесений Президентом Володимиром Зеленським, до отримання висновків Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Про це йдеться в заяві суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що в понеділок, 30 вересня, Верховний Суд публічно звернувся до Президента та Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту №1008 і провести консультації з судовою гілкою влади.

"...сподіваючись на щирість намірів щодо поліпшення правосуддя в Україні, Верховний Суд пропонує відкласти розгляд (законопроекту №1008) до отримання відповідного висновку "Венеціанської комісії" та проведення консультацій з судовою гілкою влади", - сказано в заяві.

Верховний Суд зазначає, що таких консультацій між гілками влади поки не відбулося. Необхідність проведення консультацій щодо даного проекту закону відзначили і міжнародні партнери, зокрема виконуюча обов'язки голови представництва Європейського Союзу в Україні Анніка Вайдеманн і посол Канади в Україні Роман Ващук.

12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроект №1008.

Нагадаємо, раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 і закликають Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення.

Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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