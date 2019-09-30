Верховний Суд закликає Раду не приймати судову реформу Зеленського до отримання висновків "Венеціанської комісії"

Верховний Суд закликає Верховну Раду не ухвалювати законопроект №1008 про судову реформу, внесений Президентом Володимиром Зеленським, до отримання висновків Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Про це йдеться в заяві суду, передають Українські Новини.



Зазначено, що в понеділок, 30 вересня, Верховний Суд публічно звернувся до Президента та Верховної Ради з пропозицією отримати висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту №1008 і провести консультації з судовою гілкою влади.



"...сподіваючись на щирість намірів щодо поліпшення правосуддя в Україні, Верховний Суд пропонує відкласти розгляд (законопроекту №1008) до отримання відповідного висновку "Венеціанської комісії" та проведення консультацій з судовою гілкою влади", - сказано в заяві.



Верховний Суд зазначає, що таких консультацій між гілками влади поки не відбулося. Необхідність проведення консультацій щодо даного проекту закону відзначили і міжнародні партнери, зокрема виконуюча обов'язки голови представництва Європейського Союзу в Україні Анніка Вайдеманн і посол Канади в Україні Роман Ващук.



12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроект №1008.



Нагадаємо, раніше міжнародні експерти проектів Євросоюзу, Канади та США розкритикували законопроект про зміни в органи суддівського управління №1008 і закликають Верховну Раду не ухвалювати документ без фахового обговорення.



Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.