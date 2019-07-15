МВД предупредило родителей о новой опасной игре-аналоге "Синего кита"

Министерство внутренних дел заявляет о распространении среди детей новой опасной интернет-игры "Исчезнуть на 24 часа".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.\r\n"Вниманию родителей! Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" - аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза", - сказано в нем.\r\nСуть игры - ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти.\r\nВ случае исчезновения ребенка МВД просит сразу же звонить в полицию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, психолог рассказал, как защитить ребенка от опасной игры Момо.\r\nРанее в Запорожье 16-летняя участница игры "Синий кит" едва не совершила суицид.