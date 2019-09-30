підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 вересня 2019, понеділок, 16:03 24 Думка
Кабмін 2019-09-30T17:00:02+03:00
Українські Новини
В Програмі діяльності нового Кабміну хлопці чомусь винайшли нові визначення держави і уряду, - Дьяченко

В Програмі діяльності нового Кабміну хлопці чомусь винайшли нові визначення держави і уряду, - Дьяченко

Олена Дьяченко. Фото: Facebook/Олена Дьяченко
Олена Дьяченко. Фото: Facebook/Олена Дьяченко

В Програмі діяльності нового Кабміну чомусь винайшли нові визначення держави і уряду. Про це написала політолог Олена Дяченко Facebook.

"У вступі до опублікованої сьогодні Програмі діяльності нового Кабміну хлопці чомусь винайшли нові визначення держави і уряду. Держава у їхньому розумінні - це "створений громадянами сервіс для вирішення проблем та запобігання потенційних загроз", а уряд - "орган, що формує державну політику - основний зміст діяльності держави щодо вирішення проблем і запобігання загроз". Держава як ЦНАП - це прекрасний підхід для великого бізнесу, якому крім дозвільних служб більше нічого не потрібно. Але по-перше, в Конституції написано, що Україна - соціальна, а не сервісна держава. По-друге, відмова від соціальних зобов'язань держави спричинить за собою відмову громадян від своїх зобов'язань - захищати Батьківщину, сплачувати податки, дотримуватися законів і не завдавати шкоди. На якій підставі сервісна служба буде розказувати як нам жити і карати за порушення своїх оповідань? На що вона буде збирати податки, якщо не збирається фінансувати пенсії і соцвиплати? навіщо ризикувати своїм життям для захисту ЦНАПа від інших ЦНАПів? Якщо у нас з державою крім відносин джерела і споживача сервісних послуг більше немає нічого спільного, навіщо тоді ми тут з вами всі зібралися? І останнє. Хочу вибачитися перед МАУПом: ми думали що ваша заочна вища це нижня межа, але ні, курси проджект-менеджменту з паверпоінтом перебили і вас".

 
Архів
Новини
Повінь в Індії. Фото: @ThinknThought
Сильна повінь в Індії: число жертв стрімко зростає 17:16
Зеленський звільнив Данилюка 16:56
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
Ощадбанк почав продавати керамічні кільця для розрахунків на терміналах 16:40
більше новин
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Щоб врятувати Луганський регіон від відключень електроенергії, потрібно знизити ціну на газ для Луганської ТЕС, - Плачков 16:41
Нафтова монополія Коломойського хоче погасити свій борг перед бюджетом за рахунок українців, - ЗМІ 11:02
Якщо 10% коштів "з-під матрацу" перетечуть в ОВДП, фізособи увійдуть до трійки найбільших інвесторів у держборг – ICU 16:55
Києвом пройшов "Марш пам’яті" жертв Бабиного Яру, - Ложкін 13:29 Інфографіка
більше новин
Луценко поїхав у Великобританію на курси з англійської 12:43
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Монети
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів 09:50
Холодницький купив телевізор дорожче, ніж його вереснева зарплата 14:30
У Страсбурзі без делегації України відкривається осіння сесія ПАРЄ 09:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok