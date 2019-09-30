В Програмі діяльності нового Кабміну хлопці чомусь винайшли нові визначення держави і уряду, - Дьяченко

В Програмі діяльності нового Кабміну чомусь винайшли нові визначення держави і уряду. Про це написала політолог Олена Дяченко Facebook.

"У вступі до опублікованої сьогодні Програмі діяльності нового Кабміну хлопці чомусь винайшли нові визначення держави і уряду. Держава у їхньому розумінні - це "створений громадянами сервіс для вирішення проблем та запобігання потенційних загроз", а уряд - "орган, що формує державну політику - основний зміст діяльності держави щодо вирішення проблем і запобігання загроз". Держава як ЦНАП - це прекрасний підхід для великого бізнесу, якому крім дозвільних служб більше нічого не потрібно. Але по-перше, в Конституції написано, що Україна - соціальна, а не сервісна держава. По-друге, відмова від соціальних зобов'язань держави спричинить за собою відмову громадян від своїх зобов'язань - захищати Батьківщину, сплачувати податки, дотримуватися законів і не завдавати шкоди. На якій підставі сервісна служба буде розказувати як нам жити і карати за порушення своїх оповідань? На що вона буде збирати податки, якщо не збирається фінансувати пенсії і соцвиплати? навіщо ризикувати своїм життям для захисту ЦНАПа від інших ЦНАПів? Якщо у нас з державою крім відносин джерела і споживача сервісних послуг більше немає нічого спільного, навіщо тоді ми тут з вами всі зібралися? І останнє. Хочу вибачитися перед МАУПом: ми думали що ваша заочна вища це нижня межа, але ні, курси проджект-менеджменту з паверпоінтом перебили і вас".