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30 вересня 2019, понеділок, 15:42 17
Судова влада 2019-09-30T17:00:02+03:00
Українські Новини
Обвинуваченого у вбивстві журналіста взяли в громадську раду НАБУ

Обвинуваченого у вбивстві журналіста взяли в громадську раду НАБУ

Андрій Медведько. Фото: Facebook/medvedkoandrij
Андрій Медведько. Фото: Facebook/medvedkoandrij

Андрій Медведько, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Олеся Бузини, увійшов до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

НАБУ в понеділок, 30 вересня, оприлюднив офіційні дані інтернет-голосування з обрання 2 членів Громадської ради.

Переможцям і членами ради стали Іван Ясинський від організації "Демократична сокира орди" і Андрій Медведько від організації "Союз ветеранів війни з Росією".

Вони набрали 4 854 і 3 902 голосів відповідно. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підтвердила відсутність порушень і фактів зовнішнього втручання в результати інтернет-голосування. Рада громадського контролю при НАБУ утворюється у складі 15 осіб. Його завдання - забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю бюро.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня виповнилося чотири роки з дня вбивства Олеся Бузини. Також справа про вбивство Бузини потрапила в звіт Держдепу США. Раніше розгляд справи про вбивство Бузини знову відклали через хворобу судді.

Більше новин про: НАБУ Олесь Бузина вбивство журналіста Рада громадського контролю

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