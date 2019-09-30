Обвинуваченого у вбивстві журналіста взяли в громадську раду НАБУ

Андрій Медведько, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Олеся Бузини, увійшов до складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

НАБУ в понеділок, 30 вересня, оприлюднив офіційні дані інтернет-голосування з обрання 2 членів Громадської ради.

Переможцям і членами ради стали Іван Ясинський від організації "Демократична сокира орди" і Андрій Медведько від організації "Союз ветеранів війни з Росією".

Вони набрали 4 854 і 3 902 голосів відповідно. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації підтвердила відсутність порушень і фактів зовнішнього втручання в результати інтернет-голосування. Рада громадського контролю при НАБУ утворюється у складі 15 осіб. Його завдання - забезпечувати прозорість і громадський контроль за діяльністю бюро.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квітня виповнилося чотири роки з дня вбивства Олеся Бузини. Також справа про вбивство Бузини потрапила в звіт Держдепу США. Раніше розгляд справи про вбивство Бузини знову відклали через хворобу судді.