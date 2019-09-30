У жовтні ще дві країни приєднаються до Євросоюзу, - Вloomberg

Європейський союз розпочинає офіційні переговори про приєднання Албанії та Північної Македонії, повідомляє Вloomberg.

Згідно з проектом комюніке зустрічі міністрів Євросоюзу, 15 жовтня має відбутися зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, де буде винесено позитивне рішення.

"На тлі прогресу в реформах, на зустрічі міністрів ЄС в Люксембурзі прийнято рішення розпочати переговори про вступ з урядами Тирани і Скоп'є", - наголошується в документі.

Раніше домовленість про вступ цих країн до ЄС не була досягнута, оскільки Франція, Німеччина, Нідерланди і Данія висловилися проти. Уряди західних країн Євросоюзу висловили своє невдоволення тим, що деякі східні країни, що приєдналися до ЄС після 2004 року, не змогли забезпечити верховенство закону і боротьбу з корупцією.

Проте, незважаючи на те, що переговори з деякими країнами про вступ у ЄС тривають роками, початок процесу переговорів є перемогою уряду Північної Македонії. Країна вклала велику частину свого політичного капіталу в угоду з Грецією, щоб змінити конституційну назву колишньої югославської республіки, сподіваючись, що це прокладе шлях до членства в ЄС.

Новий грецький уряд також заявив, що хоч воно і не згідно з угодою, укладеною між Північною Македонією та її попередником, воно не буде прагнути анулювати його через необхідність збереження наступності в міжнародних угодах.

Як повідомляли Українські Новини, Македонія офіційно "зникла", з'явилася Північна Македонія. Україна домовилася про "безвизе" з Північної Македонією. Раніше Албанія приєдналися до продовження санкцій ЄС проти РФ.