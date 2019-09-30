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30 вересня 2019, понеділок, 12:05 19
Події 2019-09-30T13:00:02+03:00
Українські Новини
Невідомі побили прокурора у Києві: потерпілий у лікарні

Невідомі побили прокурора у Києві: потерпілий у лікарні

Прокуратура. Фото: gordonua.com
Прокуратура. Фото: gordonua.com

Невідомі побили слідчого прокуратури у Києві. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури Києва. Подія сталася ввечері і ніяк не пов'язано з прокурорською роботою потерпілого.

За даними прес-служби, співробітник прокуратури ввечері почув крики і вийшов на вулицю, де на нього накинулося кілька невідомих і побили. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний момент потерпілий у лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі побили прокурора в будівлі суду в Добропіллі Донецької області.

Тим часом, всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.

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