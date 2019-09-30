Невідомі побили прокурора у Києві: потерпілий у лікарні

Невідомі побили слідчого прокуратури у Києві. Про це Українським Новинам повідомила прес-служба прокуратури Києва. Подія сталася ввечері і ніяк не пов'язано з прокурорською роботою потерпілого.\r\nЗа даними прес-служби, співробітник прокуратури ввечері почув крики і вийшов на вулицю, де на нього накинулося кілька невідомих і побили. Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний момент потерпілий у лікарні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомі побили прокурора в будівлі суду в Добропіллі Донецької області.\r\nТим часом, всіх прокурорів ГПУ попередили про можливе звільнення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n