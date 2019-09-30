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30 вересня 2019, понеділок, 09:50 116
Економіка 2019-09-30T11:16:07+03:00
Українські Новини
Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів

Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів

Монети
Монети

Сьогодні, 30 вересня, останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами номіналом 1, 2 і 5 копійок. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Так, повідомляється, що з завтрашнього дня, 1 жовтня, дрібними монетами вже не можна буде розраховуватися в торгових точках.

Відзначається, що дані монети з 1 жовтня не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги.

Крім того, НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

Також відомо, що українці зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років у банках та в НБУ.

Скріншот: прес-служба НБУСкріншот: прес-служба НБУ

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести монети 5 гривень в 2019 році і 10 гривень у 2020 році.  банкнот 1 і 2 гривні припинено друк.

Раніше Національний банк оновив правила продажу пам'ятних монет України та сувенірної продукції через онлайн-замовлення. Зокрема Національний банк скоротив термін викупу замовником заброньованих монет та сувенірної продукції нових випусків з 45 до 35 календарних днів.

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