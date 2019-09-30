Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів

Сьогодні, 30 вересня, останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами номіналом 1, 2 і 5 копійок. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Так, повідомляється, що з завтрашнього дня, 1 жовтня, дрібними монетами вже не можна буде розраховуватися в торгових точках.

Відзначається, що дані монети з 1 жовтня не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги.

Крім того, НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

Також відомо, що українці зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років у банках та в НБУ.

Скріншот: прес-служба НБУ

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести монети 5 гривень в 2019 році і 10 гривень у 2020 році. банкнот 1 і 2 гривні припинено друк.

Раніше Національний банк оновив правила продажу пам'ятних монет України та сувенірної продукції через онлайн-замовлення. Зокрема Національний банк скоротив термін викупу замовником заброньованих монет та сувенірної продукції нових випусків з 45 до 35 календарних днів.