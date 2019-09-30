Сьогодні останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами дрібних номіналів

Сьогодні, 30 вересня, останній день, коли українці можуть розраховуватися монетами номіналом 1, 2 і 5 копійок. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.\r\nТак, повідомляється, що з завтрашнього дня, 1 жовтня, дрібними монетами вже не можна буде розраховуватися в торгових точках.\r\nВідзначається, що дані монети з 1 жовтня не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКрім того, НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу.\r\nТакож відомо, що українці зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років у банках та в НБУ.\r\nСкріншот: прес-служба НБУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк вирішив ввести монети 5 гривень в 2019 році і 10 гривень у 2020 році. банкнот 1 і 2 гривні припинено друк.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Національний банк оновив правила продажу пам'ятних монет України та сувенірної продукції через онлайн-замовлення. Зокрема Національний банк скоротив термін викупу замовником заброньованих монет та сувенірної продукції нових випусків з 45 до 35 календарних днів.