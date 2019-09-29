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29 вересня 2019, неділя, 20:15 44
Суспільство 2019-09-29T21:45:02+03:00
Українські Новини
З Умані на спеціальному вертольоті ДСНС хасида доставили в Київ на операцію

З Умані на спеціальному вертольоті ДСНС хасида доставили в Київ на операцію

Вертоліт ДСНС для хасидів. Фото: ДСНС
Вертоліт ДСНС для хасидів. Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) доставила з Умані Черкаської області в Київ хасида для невідкладної хірургічної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Близько 17 години під час проведення релігійних заходів 40-річному громадянину Канади стало погано. Після консультацій з єврейськими медиками з'ясувалося, що у чоловіка гострий живіт. Це хвороба, яка потребує термінової хірургічної допомоги.

Швидка доставила чоловіка в табір зведеного загону ДСНС, звідки той був доставлений вертольотом в Київ на операцію.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, 29 вересня єврокоптер був передислокований Черкаську області на випадок необхідності екстреного транспортування тяжкохворих паломників-хасидів, якщо ситуація буде критичною.

"Вертоліт забезпечений необхідним медичним обладнанням і відповідає всім вимогам сучасної екстреної медицини. Для безпечної роботи повітряного судна, в Умані силами особового складу зведеного загону Управління підготовлений спеціальний майданчик, також обладнано необхідними технічними та навігаційними засобами", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 29 вересня в Умані на святкування Рош-Ха-Шана прибули вже 21453 хасиди.

Вертоліт Держнс для хасидів. Фото: ДержнсВертоліт Держнс для хасидів. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція очікує прибуття близько 40 тис. паломників-хасидів на святкування Рош Ха-Шана в Умані (Черкаська область), який у поточному році відзначається 29 вересня-1 жовтня.

В 2018 році на святкування Рош Ха-Шана до Умані приїхали в 30 тисяч паломників з різних країн.

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