підписатися на розсилку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 вересня 2019, неділя, 12:11 39
Суспільство 2019-09-29T14:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні ввечері в Києві можуть обмежити на вхід центральні станції метро

Сьогодні ввечері в Києві можуть обмежити на вхід центральні станції метро

Київський метрополітен
Київський метрополітен

Сьогодні, 29 вересня, в Києві на декількох центральних станціях метро можуть обмежити роботу. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Так, можливі обмеження пов'язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо Київ"-БК "Дніпро-1".

Наголошується, що закривати станції на вхід не будуть, проте можливе обмеження на вхід.

В прес-службі київської підземки попередили, що з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Пасажирів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські Новини, в Київському метрополітені назвали найбільш завантажені станції. Найбільш завантаженою станцією метро Києва за вісім місяців 2019 року стала станція "Академмістечко". Також найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену - 132,245 млн осіб. Зелена лінія підземки перевезла 77,371 млн пасажирів. Вона найменш завантажена в столичній підземці.

Раніше в Києві відбувся капітальний ремонт станції метро "Святошин".

Більше новин про: Метро Київський метрополітен НСК Олімпійський

Архів
Новини
Пожежа на заводі в Сумах. Фото: Держнс
На заводі в Сумах прогримів вибух, госпіталізовані 8 осіб 13:25
Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу 13:00
Найпопулярніший в Україні інтернет-магазин Rozetka готується зупинити бізнес 12:35
Сьогодні ввечері в Києві можуть обмежити на вхід центральні станції метро 12:11
S&P підвищив рейтинг України 11:46
більше новин
Врахування витрат на доставку в "Роттердам+" гарантувало поставку вугілля, - експерт 14:21
Голова НКРЕКП відповіла на тиск феросплавників Коломойського, - ЗМІ 16:03
Медведчук назвав вимоги МВФ "знущанням над українцями" 17:21
У Мінінфраструктури планують скоротити смертність на дорогах на 30% в 2020 році, - Лавренюк 16:46
Данилюк звільнився через конфлікт з Богданом, - ЗМІ 16:26
більше новин
НАБУ допитало Порошенка 17:44 Доповнено
Українці стали частіше звільнятися: найпопулярніша причина 14:58
Мендель відштовхнула журналіста. Скріншот ZIK
Нам потрібно випити кави: з'явилося друге скандальне відео з прес-секретарем Зеленського 18:59
Середня зарплата обвалилася: скільки платять українцям у різних галузях 06:20
У портовому місті Південної Кореї прогримів вибух, є постраждалі 08:25
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok