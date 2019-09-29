Сьогодні ввечері в Києві можуть обмежити на вхід центральні станції метро

Сьогодні, 29 вересня, в Києві на декількох центральних станціях метро можуть обмежити роботу. Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен".

Так, можливі обмеження пов'язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу "Динамо Київ"-БК "Дніпро-1".

Наголошується, що закривати станції на вхід не будуть, проте можливе обмеження на вхід.

В прес-службі київської підземки попередили, що з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Пасажирів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Як повідомляли Українські Новини, в Київському метрополітені назвали найбільш завантажені станції. Найбільш завантаженою станцією метро Києва за вісім місяців 2019 року стала станція "Академмістечко". Також найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену - 132,245 млн осіб. Зелена лінія підземки перевезла 77,371 млн пасажирів. Вона найменш завантажена в столичній підземці.

Раніше в Києві відбувся капітальний ремонт станції метро "Святошин".