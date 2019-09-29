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29 вересня 2019, неділя, 11:46 4
Економіка 2019-09-29T11:58:54+03:00
Українські Новини
S&P підвищив рейтинг України

S&P підвищив рейтинг України

S&P. Фото: fxteam.ru
S&P. Фото: fxteam.ru

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і національній валюті в глобальному масштабі з В- до B, а рейтинги в Україні за національною шкалою з uaBBB до uaA.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Прогноз за рейтингами – стабільний.

Прогноз "стабільний" відображає очікування агентства того, що новий уряд України збереже макроекономічні реформи останніх років, в той час як економіка відновлюється, а загальний державний борг по відношенню до ВВП знижується.

В результаті Україна повинна зберегти доступ до внутрішніх та міжнародних ринків капіталу, що дозволить їй забезпечити погашення комерційних боргів до 2020 року.

"Наші рейтинги по Україні відображають її низький дохід на душу населення і складне інституційне і політичне середовище. Наші рейтинги також обмежені зовнішніми ризиками рефінансування України, що відображають її дефіцит по рахунку поточних операцій і великі зобов'язання по зовнішньому щодо погашення валютних резервів НБУ", - зазначили експерти агентства.

Як повідомляли Українські Новини, Fitch підвищив рейтинг України.

Раніше S&P підтвердив рейтинги України B-/B.

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